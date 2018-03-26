«Голову бы помыть»: укладка Моники Беллуччи удивила своей неопрятностью

Красивейшая женщина планеты Моника Беллуччи почтила столицу своим присутствием, однако, как показалось ее многочисленным поклонникам, на светскую вечеринку актриса пришла с грязной головой. Такое поведение вызвало немало разочарования со стороны почитателей, которые сочли, что великолепная актриса уже сдает свои позиции.

По случаю 15-летия с момента возвращения в Россию ювелирного Дома Cartier Москву посетила великолепная и неподражаемая актриса Моника Беллуччи, которая, несомненно, для многих является примером элегантного стиля и неувядающей красоты. На вечеринке Моника появилась в изысканном черном платье, которое подчеркнуло ее фигуру, золотом жакете, небрежно накинутом на плечи, и роскошном колье, мерцающем на ее шее. Впрочем, простая изящность ее наряда показалась поклонникам довольно мрачной, а неухоженная на вид прическа и вовсе поразила их в самое сердце.

Для вечеринки Моника Беллуччи не стала тратить время на сложные прически и появилась с распущенными волосами, которые, по мнению наблюдателей, неопрятными прядями обрамляли ее лицо. Разумеется, такой выход иконы стиля неприятно удивил и даже разочаровал многочисленных поклонников артистки, которые, скрепя сердце, признали, что Моника уже не та.

«Моника увы и ах. Конечно, она звезда первой величины и все такое, но будем честны, ее звезда если еще не закатилась, то давно уже не в первом эшелоне — я сейчас именно про внешний вид говорю. Ей бы хотя бы прическу поменять, что ли» «Все портят нафталиновые наряды. Обидно за нее даже. Денег ей что-ли на стилиста жалко? Он бы наверняка хотя бы голову посоветовал бы помыть» «Всегда восхищалась ей и продолжаю, но сейчас она реально выглядит как тётка в этих чёрных материях до пола, обрубленными волосами не первой свежести и с лишним весом» «Эх Моника, как сбитый летчик, теперь на такие тусовки и даже не при параде» «Смотрю на Монику с ужасными волосами и думаю, неужели даже не помыла голову?» «Платье не сидит, выглядит как что-то бесформенное и черное, да еще это болеро сверу, прическа мрак» «Она красивая женщина, это безусловно, но в большинстве случаев действительно одета по-дурацки. Переодеться, сменить причёску и немного сбросить вес — и было бы отлично»

К слову, еще не так давно в Париже Моника Беллуччи приковала все взгляды, блистая в роскошном алом платье. Стоит отметить, что тогда прическа Моники действительно смотрелась аккуратнее, а ослепительное платье, казалось, делало ее еще моложе и стройней.