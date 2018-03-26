Мейкап новой Лары Крофт: 10 советов от визажиста Алисии Викандер

Модные тенденции не просто быстро меняются, а плавно перетекают из одной в другую, актуализируя и повторяя популярные образы прошлых лет. Мы ищем вдохновение на подиумах, красных дорожках и в советах звездных визажистов. Держи новую порцию идей, которые помогут разнообразить ежедневную бьюти-рутину, от Гиты Басс — визажиста новой Лары Крофт Алисии Викандер . Для воплощения большинства из них достаточно того, что уже есть в твоей косметичке.

1. Пробуй яркую подводку

Привыкла к черной и коричневой подводке для глаз? Сейчас в тренде яркие оттенки, так что грех не воспользоваться моментом и не попробовать что-то более смелое. С темно-синей, фиолетовой или изумрудной подводкой ты будешь звездой и без дополнительных акцентов. Достаточно черной туши и мягкого нейтрального тона для лица.

2. Используй люминизатор для сияния кожи

В 2018 году популярна глянцевая, сияющая кожа — и не только на подиумах, но и на улицах. Гита Басс советует смешать несколько капель люминизатора с тональной основой для безупречного мерцания. Девушкам с бледной кожей стоит выбирать жемчужные оттенки или цвет светлого шампанского. Обладательницам кожи теплых тонов следует использовать золото или бронзу.

3. Мягкий румянец освежит лицо

В погоне за глянцевой кожей не забудь, что она должна выглядеть здоровой и не перестарайся с бледностью. Добавь щекам цвета, нанеся на верхнюю часть розовые кремовые румяна. Для устойчивости покрой сверху сухими румянами такого же оттенка.

4. Брови — лучший аксессуар

Яркие решительные брови — прекрасный аксессуар. Они легко заменят все остальные детали макияжа и прекрасно подойдут для создания естественного, но эффектного образа. Заполняй брови карандашом на тон светлее, если ты брюнетка, и на тон темнее, если — блондинка. Рисуй мелкие штрихи, которые будут имитировать волоски. Добавь немного пудры для бровей и зафиксируй гелем.

5. Глиттер вдоль нижнего ряда ресниц

Блеск невероятно популярен, и это — лучшая вещь для создания праздничного настроения. Подведи верхнюю линию ресниц черным лайнером, дождись высыхания и нанеси поверх блестки тонкой линией. Гита также советует провести небольшую блестящую линию вдоль нижнего ряда ресниц, чтобы сделать взгляд еще более сияющим.

6. Смоки без черного и коричневого цветов

Этот год призывает быть смелыми, поэтому не бойся добавить в образ драмы. Смоки айс, как и подводка, не ограничивается черным и коричневым цветами. Экспериментируй с изумрудным, темно-синим и фиолетовым. В сочетании с глиттером они выглядят просто космически.

7. Создать готические губы поможет подводка для глаз

Есть любимая помада ягодного цвета? Используй ее для создания трендовых готических губ. Сначала нанеси на губы черную подводку для глаз, а сверху покрой помадой. В результате — супер темная ягодная или сливовая помада. Кстати, она более устойчива, чем обычная черная.

8. Пробуй губы кирпичного цвета, как в 90-е Губы кирпичного оттенка пожаловали к нам этой весной прямо из лихих 90-ых. Если не хочешь тратиться на новую помаду, попробуй смешать теплый красный цвет с кремово-коричневым карандашом для глаз. Цвет должен быть не слишком красным. Эти губы великолепно выглядят на бледной коже — вспомни готическую Вайнону Райдер на взлете ее карьеры.

9. Удлиняй ресницы

Можешь начинать запасаться тушью, потому что в 2018 году в моде роскошные длинные ресницы. Гита Бас советует наносить несколько слоев: сначала поворачивать щеточку у корней для создания основы, затем взять ее вертикально и прокрасить кончики. Это создаст эффект длинных тонких ресниц и еще больше откроет глаза.

10. Густо подводи глаза

Оживи привычную тонкую кошачью стрелку за счет утолщения верхней линии и доведения ее до нижних ресниц. Если тяжело с первого раза нарисовать идеальную форму жидким лайнером, используй карандаш, который легче поправить и стереть. Обведи сверху жидкой или гелиевой подводкой. Линии должны быть точными и острыми, — отмечает визажист.