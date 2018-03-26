Тренчкоты из экокожи и самые нежные платья весны в новой коллекции So Number One

Если международные бренды показывают весенне-летние коллекции в сентябре, то So Number One из Петербурга ориентируется на реальную смену сезона. Новая коллекция «Pure feminity» выйдет 1 апреля, и (мы очень надеемся!) ознаменует тепло.

В анонсирующем лукбуке — костюмы «конфетного» цвета, плиссированные жакеты, тренчкоты из экокожи, брендированные футболки и новая интерпретация визитной карточки марки — воздушных платьев из многослойного тюля. Дизайнер Александра Бурд показывает, что их можно носить с любыми вещами и в любую погоду: в апреле — с плащами и кожаными ботинками, в июне — с бомберами и невесомыми босоножками. Все они поступят в продажу через неделю — в онлайн-магазине So Number One и шоу-руме на Большой Конюшенной, 9.