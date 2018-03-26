Ещё
Guerlain выпустили новую коллекцию помад для губ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Guerlain выпустили новую коллекцию помад для губ 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Guerlain представили новую коллекцию помад для губ Rouge G Lipstick New 2018 Collection. Этой весной косметический бренд решил обновить линейку популярной помады Rouge G, добавив не только новые оттенки, но и эксклюзивные флаконы, которые можно менять в зависимости от настроения.
Всего в коллекцию вошли тридцать оттенков губной помады, восемь из которых выйдут ограниченным тиражом, и пятнадцать вариантов упаковки для Rouge G Lipstick.
В Великобритании Guerlain Rouge G Lipstick New 2018 Collection появится уже в апреле этого года. Когда коллекция поступит в международную продажу пока не сообщается.
Fancy Journal: последние новости
Показ круизной коллекции Louis Vuitton пройдет на Лазурном берегу Каролин де Мегрэ снялась в серии короткометражек Chanel Бритни Спирс стала лицом Kenzo
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок55
Фруктовые соки признаны смертельно опасными54
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини103
5 научных фактов о случайном сексе23
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение