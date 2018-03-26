Guerlain выпустили новую коллекцию помад для губ

Guerlain представили новую коллекцию помад для губ Rouge G Lipstick New 2018 Collection. Этой весной косметический бренд решил обновить линейку популярной помады Rouge G, добавив не только новые оттенки, но и эксклюзивные флаконы, которые можно менять в зависимости от настроения.

Всего в коллекцию вошли тридцать оттенков губной помады, восемь из которых выйдут ограниченным тиражом, и пятнадцать вариантов упаковки для Rouge G Lipstick.

В Великобритании Guerlain Rouge G Lipstick New 2018 Collection появится уже в апреле этого года. Когда коллекция поступит в международную продажу пока не сообщается.