10 рубашек с ярким принтом, которые идеально подойдут для весны

С коротким рукавом

Самые летние и пляжные варианты хочется надеть уже и сейчас. Даже если вы не собираетесь покорять заморские страны, притвориться туристом можно и в своем родном городе. Достаточно надеть рубашку с коротким рукавом и дать возможность принту на ней диктовать вам настроение (если только он будет очень веселым)!

Сумасшедший принт

Ищите самые непонятные и яркие рисунки. Дайте волю фантазии и сотворите что-то сами. А если ленитесь, то у Versace и Uterqüe есть много готовых вариантов.

В тренде

Отчаянным поклонникам моды по душе придутся рубашки с самыми актуальными в этом году принтами: горох, звериный принт, полоскаи клетка. Плюс таких рубашек в том, что их можно носить круглый год!