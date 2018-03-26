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10 рубашек с ярким принтом, которые идеально подойдут для весны
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10 рубашек с ярким принтом, которые идеально подойдут для весны 

SNCmedia.ru 1 час назад
С коротким рукавом
Самые летние и пляжные варианты хочется надеть уже и сейчас. Даже если вы не собираетесь покорять заморские страны, притвориться туристом можно и в своем родном городе. Достаточно надеть рубашку с коротким рукавом и дать возможность принту на ней диктовать вам настроение (если только он будет очень веселым)!
Сумасшедший принт
Ищите самые непонятные и яркие рисунки. Дайте волю фантазии и сотворите что-то сами. А если ленитесь, то у Versace и Uterqüe есть много готовых вариантов.
В тренде
Отчаянным поклонникам моды по душе придутся рубашки с самыми актуальными в этом году принтами: горох, звериный принт, полоскаи клетка. Плюс таких рубашек в том, что их можно носить круглый год!
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