Худшие звездные образы недели: фитоняшка, качок и байкерша

Обычно Алла выглядит прекрасно, но на этот раз ее подвела чересчур короткая юбка, которая превращает бизнесвумен в девушку легкого поведения.

Келли Иден

Мы восхищаемся гордо поднятой головой Келли, но кожаные легинсы, кроп-топ, розовая косуха и чешки — это перебор. Такое ощущение, что девушка только вышла из спортзала и забыла переодеться.

Дочь Деми Мур Брюса Уиллиса , кажется, забыла надеть белье. Все бы ничего: и фигура отличная, и черный цвет Руми к лицу, но странные дырки на юбке портят картину и демонстрируют нам то, что мы видеть не хотели бы.

Похоже, что Регина встречается с байкером, иначе откуда у нее такая огромная кожаная куртка? Впрочем, дело даже не в ней. Само стильное соотношение в этом образе выглядит спорно: нежная атласная юбка и ботильоны — из одного наряда, а куртка и сумка — из другого. Складывается впечатление, что образ Регине собирали одновременно несколько стилистов.

Что-то пошло не так? Или топ на Гвинет действительно раньше носил качок? Сам образ в целом выглядит скучно и безвкусно — серо-черный верх, брюки, словно сшитые из подкладочной ткани, и прозрачные ботильоны. Узнайте о других провалах звезд:

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