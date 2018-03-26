Аршавин, плачь: Барановская стала секс-бомбой

Телеведущая впервые надела «голое» платье и покорила всех.

Поклонники привыкли к тому, что чаще всего Юлия выходит в свет в нарядах классического кроя, а на телевидении и вовсе в стильных, но строгих костюмах, все-таки положение обязывает, ведь звезда ведет шоу на Первом канале, а дома ее ждут трое детей. И тут вдруг Барановская доказала, что она не только стильная мамочка, но еще и сексуальная женщина.

На премию Brand Awards Юлия пришла в наряде от жены футболиста «Зенита» Юрия Жиркова Инны, у которой есть свой шоурум и сразила всех. Барановская наконец-то решилась поддержать модный среди звезд тренд на «голые» платья и выбрала черное в пол с прозрачной вставкой в области груди и вырезом до бедра на подоле. Такую Юлю мы еще не видели.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

23 Мар 2018 в 1:28 PDT Фанатки Барановской усыпали ее комплиментами и посоветовали впредь не скрывать свою сексуальность. Многие отметили, что ее бывший гражданский супруг футболист Андрей Аршавин теперь уж точно будет всю жизнь кусать локти, осознавая, что упустил такую горячую красотку. А Юля без него преобразилась, расцвела и будто раскрылась как женщина. Кстати, чаще всего Барановская сама решает, что и куда ей надевать, а не прибегает к помощи специалистов.

— Все, что касается одежды на экране, — это выбор стилистов, — рассказывала Юля в интервью Wday.ru . — Собственного стилиста у меня нет. На каждой программе работают свои профессионалы в соответствии с концепцией. В жизни семьдесят процентов того, что ношу, выбираю сама. Оставшиеся тридцать — помощь приятелей-дизайнеров. Они дарят на выходы одежду и стилизуют весь образ.

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