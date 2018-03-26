Челябинская студентка представит Россию на международном конкурсе красоты

В Индии проходит международный конкурс, в котором участвуют самые красивые девушки мира — Miss Supermodel Worldwide. Россию на нём представляет студентка из Челябинска Екатерина Евдокимова . Итоги конкурса станут известны во вторник, 27 марта.

Конкурс проходит в четвёртый раз, на него приглашают самых эффектных представительниц разных национальностей. На протяжении почти двух недель девушкам предстоит множество поездок по индийским городам, фотосессий и тренировок.

Екатерина — студентка факультета журналистики Челябинского госуниверситета.

— Она учится на втором курсе, участвовала в научной конференции, — рассказали в пресс-службе ЧелГУ.

Сейчас за конкурсом следят все однокурсники Кати.

В финале, который пройдёт 27 марта, определят самую красивую девушку мира. Участницам предстоит выйти на сцену в купальнике, национальном наряде и вечернем платье.