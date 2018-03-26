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Челябинская студентка представит Россию на международном конкурсе красоты
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Челябинская студентка представит Россию на международном конкурсе красоты 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В Индии проходит международный конкурс, в котором участвуют самые красивые девушки мира — Miss Supermodel Worldwide. Россию на нём представляет студентка из Челябинска Екатерина Евдокимова. Итоги конкурса станут известны во вторник, 27 марта.
Конкурс проходит в четвёртый раз, на него приглашают самых эффектных представительниц разных национальностей. На протяжении почти двух недель девушкам предстоит множество поездок по индийским городам, фотосессий и тренировок.
Екатерина — студентка факультета журналистики Челябинского госуниверситета.
— Она учится на втором курсе, участвовала в научной конференции, — рассказали в пресс-службе ЧелГУ.
Сейчас за конкурсом следят все однокурсники Кати.
В финале, который пройдёт 27 марта, определят самую красивую девушку мира. Участницам предстоит выйти на сцену в купальнике, национальном наряде и вечернем платье.
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