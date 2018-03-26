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Юная пермская модель приняла участие в Неделе моды в Москве
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Юная пермская модель приняла участие в Неделе моды в Москве 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пермячка получила приглашение принять участие в Неделе моды в Москве. 18-летняя модель представила на подиуме одежду популярной марки.
20-25 марта в столице прошла Неделя моды. Пермская модель Анжелика Вог впервые вышла на столичный подиум. Здесь она представила одежду марки La Redout, которая продаёт одежду по каталогам и в Интернете. Девушка — воспитанница модельного агентства Great Model. Директор агентства Эльвира Зайцева говорит, что Анжелика обладает модельными параметрами, и кроме того — очень приятная в общении и воспитанная девушка. Она сразу привлекла к себе внимание своей необычной и яркой внешностью.
«Её мама — пермячка, а папа — из Африки. Для нас такая внешность необычна, так как все девушки преимущественно европейского типа. В Неделе моды принимают участие много дизайнеров и запросы у них разные. И у Анжелики появился шанс проявить себя. Участие в таком событии — это прекрасное дополнение к портфолио и хороший вариант для продвижения. Надеюсь, что для неё это станет прекрасным стартом в карьере», — говорит Эльвира Зайцева.
Публикация от La Redoute Russia (@laredoute_russia) 24 Мар 2018 в 1:47 PDT
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