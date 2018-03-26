Беременная Миранда Керр в мини-платье показала заметно подросший живот

Минувшее воскресенье Миранда Керр решила посвятить друзьям: 34-летняя модель вместе с подругами попала в объективы папарацци, когда они направлялись в ресторан в Беверли-Хиллз.

Австралийская знаменитость надела на встречу короткое платье с цветочным принтом, поверх которого накинула черное пальто. Свой повседневный образ Миранда дополнила белыми кедами, очками в форме «кошачий глаз» и маленькой черной сумочкой. Однако аксессуары стали не главным украшением Керр. Заметно подросший живот — вот что действительно придавало модели женственности и обаяния.

Фотография: Legion-Media.ru Миранда Керр

О беременности Миранды Керр стало известно в ноябре прошлого года. Для знаменитой модели ребенок станет вторым (она воспитывает сына Флинна от брака с Орландо Блумом), а вот для ее супруга, создателя Snapchat Эвана Шпигеля — первым.