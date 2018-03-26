3 образа на новую рабочую неделю, когда наконец наступила весна

1.

Пока весну мы все-таки немного выдумываем, предлагаем не откладывать далеко свой любимый полушубок. Свежести и легкости образу добавят яркие цвета и более легкие ткани.

2.

Нам кажется, что настало самое время носить ультрафиолетовый. Обязательно сделайте его главным цветом образа. В пару к такой яркой вещи подбирайте спокойные и однотонные брюки (или юбку) и обувь.

3.

А тем, кто уже вовсю погрузился в новый весенне-летний сезон, советуем надеть яркое платье макси. Чтобы не замерзнуть, поверх накиньте пальто или плащ, но это обязательно должна быть модель пастельного цвета. Игривости образу также добавят забавные украшения и аксессуары.