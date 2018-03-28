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Обработка шлицы с цельнокроеной обтачкой
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Обработка шлицы с цельнокроеной обтачкой 

BurdaStyle.ru 25 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Как правило, шлица располагается в среднем заднем шве юбки. Её основная задача — обеспечить свободу движения.
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Обработку классической шлицы рассмотрим на примере узкого платья из Burda 2/2018:
Узкое платьеЭто узкое платье достойно коллекций Высокой моды! Его оригинальный покрой с удлиненными средними частями лифа и асимметричной застежкой создает иллюзию костюма, которую усиливает ремень с обтянутой пряжкой, продетый через шлевки на талии.165в корзину
Шаг 1 Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа — 4 см, по срезам цельнокроеной шлицы — 1,5 см. Детали вырезать.
Шаг 2  На левом заднем полотнище юбки обтачку шлицы срезать, не доходя 1,5 см от размеченной линии «левый край». Припуски по средним срезам задних полотнищ юбки обметать. На задних полотнищах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Задние полотнища сложить лицевыми сторонами, средние срезы сметать, шлицу заметать. Срезы стачать от метки шлицы, не доходя ок. 5 см до метки разреза (стрелка). На концах шва выполнить закрепки. Правое заднее полотнище юбки надсечь от конца припуска под шлицу вплотную к строчке (стрелка).
Шаг 3  Припуски среднего шва разутюжить до надсечки. Припуски по краям шлицы заутюжить от надсечки на левое заднее полотнище юбки. Обтачку припуска под шлицу правого заднего полотнища юбки заутюжить на изнаночную сторону, верхние срезы приметать к полотнищу юбки. Левое заднее полотнище юбки отстрочить с лицевой стороны наискосок по разметке, закрепляя обтачки шлицы и припуск под шлицу. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Со шлицы удалить наметку.
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Шаг 4 Выполнить боковые швы и закончить средний шов заднего полотнища юбки.
Шаг 5  Обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную незатянутыми стежками. С лицевой стороны стежков не должно быть видно. Обтачки шлицы еще раз отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к подгибке низа.
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