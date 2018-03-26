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Деловой костюм, который подойдет мужчине, даже если он спортсмен и его не носит
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Деловой костюм, который подойдет мужчине, даже если он спортсмен и его не носит 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Уже четверть века дизайнеры бренда Henderson снабжают мужчин безукоризненными костюмами-тройками как у шпионов из фильмов Гая Ричи и поло как у первых ракеток Уимблдона. К весне наши герои запаслись супер-тканью REDA Dry Sense (вещь первой необходимости — имеет водо— и грязе— отталкивающую обработку) и пустили ее на правильные клетчатые пиджаки. Клиентов, чуждых официоза, тоже не обделили: толстовки с секретными выемками для наушников и водоот— талкивающие бомберы — их вниманию. Впрочем, Henderson не были бы собой, не дополни знатную коллекцию рубашек двумястами образцовыми моделями. Есть изделия для непосед: рубашки Journey и Non Iron не мнутся, сколько бы их владелец ни носился по опенспейсу. Собственно, чудо-свойство этих рубашек и тестировал скейтер Дима Мамаев. Докладываем: на землю скейтер вернулся с иголочки — ни складки, ни катышка, ни предательски торчащей нитки. Бонус: рубашки из мягкого хлопка Henderson подойдут и девушкам. Унисекс.
Henderson демонстрирует тонкое понимание российского мужчины: одеться на сезон вперед можно не выходя из мага— зина. Есть все — от пиджаков до браслетов.
Дмитрий проделал десяток трюков, но костюм Henderson сидел как влитой — даже рубашка не помялась
Фото: Наталия Коган
Стиль, продюсер: Паата Поцхверия
Макияж: Екатерина Кондратьева/M. A. C  Модель: Дмитрий Мамаев
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