Главные тренды осени-зимы 2018

Два раза в год все, кто подписан на дизайнерские марки, модных блогеров и редакторов авторитетных журналов, превращают свой Instagram в непрекращающуюся трансляцию показов: только-только завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, как уже наутро свои шоу демонстрируют британские дизайнеры. В этом круговороте платьев, пальто, сумочек и туфель с каждым годом все сложней отыскать что-то радикально новое: индустрия моды за последнее десятилетие набрала такие обороты, что перецитировала все предыдущие эпохи по несколько раз. Суммируя все увиденное под грифом «осень-зима 2018», мы делаем свой прогноз: будущий сезон будет непривычно пестрым и колоритным, а в плане тенденций можно будет все, если даже не больше!

Максимализм

Все смешалось в тенденциях этого сезона: спортивный стиль — с барокко, клетка — с цветочками и горохом. И причем слияние стилей, оттенков и вещей из разных эпох происходит буквально в рамках одного и того же образа. Теперь как в стритстайл-заветах: чем более странно вы одеты, тем круче. И домашнее животное в качестве аксессуара не забудьте!

Gucci, осень-зима 2018

Antonio Marras, осень-зима 2018

Пышные рукава

Этюд на тему барокко — слишком тяжелые гротескные рукава, которые сразу же превращают простой наряд в почти что театральный костюм. Очень надеемся, что не все сразу демократичные марки повторят эту тенденцию, а то летом нас ждут сплошные фаворитки Людовика XIV в метро.

J. W. Anderson, осень-зима 2018

Marques’Almeida, осень-зима 2018

Однозначно самая востребованная эпоха на подиумах. Ключевая характеристика: гротеск и полное отсутствие скромности. Если не костюмы-гиперболы от Marc Jacobs, то тогда много-много цвета, крупных украшений и деталей из позолоты. Versace — сегодня, вчера и завтра — как лучший пример 80-х с их гардеробом «на широкую ногу».

Marc Jacobs, осень-зима 2018

Versace, осень-зима 2018

Мех с принтами

Искусственный или натуральный, мех традиционно наполняет собой осенне-зимние коллекции. На этот раз множество подиумных образов с мехом объединяет одно связующее звено: мех выкрашен в такие яркие оттенки, что даже и не сразу догадаешься, что это за материал используется (как с костюмом Jil Sander).

Tom Ford, осень-зима 2018

Jil Sander, осень-зима 2018

Ретро

Недостатка в исторических реминисценциях на подиумах не было никогда, а в этот раз в фокусе 60-е, 80-е и 90-е. Принципиальная разница с прошлыми сезонами явно заметна в том, что дизайнеры очень часто не стараются «осовременить» образ в стиле ретро, а представляют его как точную копирку из прошлого или даже утрированную версию почти что карнавального костюма (как у Moschino).

Moschino, осень-зима 2018

Alberta Ferretti, осень-зима 2018

Фуксия

На тот случай, если суперпопулярный бледно-розовый вам уже порядком надоел, ему на место придет далеко не новинка из родственной цветовой гаммы — сочная и дико модная в 2000-х фуксия. Некоторым даже за обновками идти не нужно, достаточно просто подробно изучить закрома собственного шкафа.

Alexander Wang, осень-зима 2018

Valentino, осень-зима 2018

Плащи XXL В советские времена такие плащи в шутку называли «палатками», ведь под покровом такой вещи легко поместится не один, а несколько человек. В цвете хаки такой плащ и правда напоминает о походах с костром, а вот в более гламурной версии из кожи чем-то похож на вечернее платье.

Nina Ricci, осень-зима 2018

Salvatore Ferragamo, осень-зима 2018

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