7 украшений для весеннего настроения

Весна — время обновлений в природе и в гардеробе. Сочные оттенки, незаслуженно подзабытые нами за зиму, тонкие ткани, от которых уже не требуется согревать нас в минусовую температуру, и изящные формы в силуэтах и дизайне — все это мы будем искать в новых коллекциях под влиянием весеннего настроения. Ювелирные новинки также не заставят себя ждать и воплотят в себе главные модные тенденции сезона. Между прочим, такие же противоречивые, как и наше меняющееся по несколько раз на дню настроение весной, — зрелищные и спокойные, элегантные и дерзкие.

Наручные часы

Смотришь на эти часы и сразу же представляешь самый волнительный период весны. Если понадобится охарактеризовать это время года всего одним или двумя оттенками, то мы бы выбрали — нет, не розовый на этот раз, а вот такой энергичный зеленый цвет первых листочков на деревьях.

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Колье с фианитами и жемчугом

В модных блогах снова нашествие жемчуга, а то самое шанелевское жемчужное колье обыгрывается смело и с нежнейшими платьями в мелкий горошек (кстати, это один из самых популярных принтов сезона!), и с нарядами из современных материалов вроде винила или латекса. Так что жемчугу быть, а в случае с этим украшением — еще и с «дополнительным освещением» из кристаллов.

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Серьги из матового серебра

Одна из ассоциаций с теплым временем года — это тончайшие летящие материалы, которые наконец-то придут на смену плотной шерсти и хлопку. Посмотрите, как выполнены эти серьги: матовое серебро принимает форму цветочного бутона, словно это не металл, а нежный шелк или шифон.

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Серебряная брошь-подвеска с фианитами

На подиуме соревновались две тенденции в украшениях: абстракция с изделиями разных отвлеченных форм и фигуративность с украшениями в виде вполне конкретных эмблем, героев или геометрических фигур. В последней тенденции есть что-то неумолимо притягательное, словно из детства, — собрать коллекцию не просто украшений, а персональных символов и знаков.

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Браслет из золота

Есть украшения, которые с первого взгляда говорят вам: со мной точно не ошибешься. Лаконичный дизайн действительно покорил уже не одно сердце, и с тех пор количество поклонниц строгих украшений все еще растет с одной только разницей: кто-то носит такие украшения исключительно днем и в офис, а кто-то не расстается с ними в любое время суток (все-таки хорошо, что не нужно больше прятать руки под перчатками!).

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Серебряное кольцо с фианитами

Устоять перед украшениями крупных форм очень сложно, особенно если вы из тех, кто никогда не игнорирует приглашения на вечеринки и обожает наряжаться. Пока одни предпочитают блестки и пайетки, другие «голосуют» за разноцветные кристаллы. Впрочем, эти два подхода вовсе не являются взаимоисключающими — впереди лето!

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Серебряная подвеска с фианитами и эмалью

Для ювелирных подарков себе и близким любимым людям даже не нужно искать повод, с тех пор как в украшениях есть раздел с шармами и подвесками — эти миниатюрные изделия стоят недорого, а при этом способны передать чувства, эмоции и настроение.

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