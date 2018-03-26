Горячо: эротическое нижнее белье красного цвета

Красивое нижнее белье красного цвета — настоящий тренд, ведь дизайнеры признали красный главным цветом сезона. Мы подобрали пятнадцать комплектов разной ценовой категории — от доступных до королевских.

Красное белье с кружевами

Женское нижнее белье с кружевами — классика. Чувственный комлект может быть дополнен интересными деталями: прозрачными вставками, перекрестными ремешками и бантами. В тренде высокая и низкая посадка трусов, удачный выбор верха — бралетт.

Гладкое красное белье

Гладкое белье выглядит не менее интригующе, чем кружевное. Особое внимание стоит уделить вариантам из атласа: они снова на пике популярности. Их преимущество — возможность носить с облегающим платьем. Для ценительниц особого комфорта дизайнеры предлагают многочисленные модели из высокотехнологичных материалов.

Бюстгальтер красного цвета из гладкой ткани вы можете приобрести в магазине VISÀVIS. Простота и функциональность делает модель незаменимой в гардеробе каждой женщины.

Бюстгальтер VISÀVIS, цена: от 599 руб.

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Что: бюстгальтер Где: магазин одежды и белья VISÀVIS Телефон: +7 (343) 375-82-52 Сайт: visavis-moda.yapokupayu.ru Красное боди

Боди прекрасно подчеркивает все изгибы тела и создает чувство уверенности в себе. Все дело в его удобной фиксации и посадке по фигуре. Модели красных боди разнообразны — от лаконичных до полупрозрачных. В тренде пикантные вырезы, банты и игра с фактурой.

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