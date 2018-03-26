Как кафтан вдруг стал явлением феминистской моды

Прошлым вечером я подбирала наряд для вечеринки, которую устраивала одна из моих подруг. Сначала я собиралась надеть винтажное облегающее платье — а-ля супермодель дома «Шанель» из 90-х, если не считать ценника, — но, надев его, почувствовала дискомфорт. В нем я прямо-таки излучала сексуальность и легкую надменность, что, как мне представлялось, не совсем подходило для события, где я буду сплетничать и танцевать с ближайшими подругами под Cardi B. Я сняла его и надела черный шелковый кафтан в пол с боковыми разрезами от нью-йоркского бренда Zero+Maria Cornejo. Он на удивление подходил мне по всем параметрам.

Под облегающей одеждой мужчины понимают нечто гиперсексуальное, но при этом катастрофически не удобное. Но в наши дни, если на кого-то и можно произвести этим впечатление, то речь, вероятно, идет о наиболее эксцентричных женщинах. К тому же мне нужна как минимум нормальная свобода движения. Здесь в игру и вступает платье-кафтан: какой еще предмет одежды может работать и накидкой, и удобной домашней одеждой, и нарядом для самых торжественных случаев? Какой еще предмет одежды выглядит как изящное одеяло с прорезями для рук? Какой еще предмет одежды — всеразмерный вариант унисекс — действительно настолько подходит всем и каждому?

Есть нечто глубоко феминистское в платье-кафтане и том внимании, которое он заостряет на повседневности. Незатейливая мода процветает как бизнес и стиль как для тех женщин, что придерживаются религиозного дресс-кода, так и для тех, чьими кумирами являются Мэри-Кейт и Эшли Олсен — женщины, считающие наиболее эффектной именно закрытую одежду. Она также волной прокатилась по номинированным на Оскар фильмам этого года: беспокойная мать и медсестра, персонаж Лори Меткаф в картине «Леди Бёрд», в свободное от работы время носит кафтаны всевозможных цветов, а в «Секретном досье» Стивена Спилберга изящная Мерил Стрип «летает» в подобной одежде по комнатам. Есть одна сцена — кульминационная, — в которой сыгранную Стрип издателя «Уошингтон пост» Кэтрин (Кей) Грэм прерывают в разгар одной из многочисленных вечеринок и зовут к телефону, а затем она принимает решение о будущем семейного бизнеса. В этот момент на ней надето золотистое платье-кафтан. Эта женщина родилась в богатой семье и никогда не планировала для себя роль руководителя, но тем не менее делает все от нее зависящее. Все это передается благодаря выбранному ей стилю одежды.

Как разрешить современную дилемму относительно того, как одеваться, пока протестуешь против мировых событий, но хочешь при этом круто выглядеть в социальных сетях? Футболкой с надписью «будущее — женского пола»? Розовой шляпкой? Нет, в 2018 году для демонстрации своих модных и политических идеалов движение сопротивления отдает предпочтение одному большому куску ткани.

Наиболее популярным нарядом на недавней церемонии вручения премии «Оскар» — по крайней мере среди толпы передовых модников — стал ярко-красный кафтан от Valentino на Майе Рудольф. Рыжеволосая сердцеедка-звезда сериала «Безумцы» Кристина Хендрикс сказала, что запланировала с друзьями вечеринку «кафтанов и запеканок» в роскошном оазисе Палм-Спрингс к востоку от Лос-Анджелеса. И она в этом не одинока. Моя хорошая подруга в течение последних семи лет на свой день рождения организует поездки-девичники в Палм-Спрингс, во время которых официальной формой одежды неизменно остается платье-кафтан.

Комбинация удобства и популярности кафтана берет свое начало в древней Месопотамии: он лучше всего подходит для нóски в условиях жаркого климата. Его носили королевы, султаны и военные лидеры Северной и Западной Африки, России и Ближнего Востока.

К 1960-м годам кафтан был принят и порфироносный толпой на Западе, в частности, Талитой Гетти, Джеки Кеннеди и Ли Радзивилл. Диана Вриланд, редактор журнала «Американ Вог», в 1966 году написала статью под названием «Кафтаны — мода красивых людей». Для хиппи они стали женским эквивалентом жакета Неру — восточная нотка должна была передать определенный богемный аромат.

Сегодня у данного предмета одежды существуют целые группы фанатов. Есть, например, крестные матери «Инстаграма», которые подражают Джони Митчелл и Соланж Ноулз, нося платья-рубашки Black Crane или более стильные и менее богемные платья Lisa Marie Fernandez. Чтобы отразить гламурную сторону жизни платья-кафтана в стиле королевы диско, интернет-магазин Moda Operandi создал целый раздел, в котором представлены модели с четырехзначными ценниками от Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta и Elie Saab. Я и сама неравнодушна к дизайнерам, покорившим нишу «богатых, но скромных» кафтанов, как, например, те изысканные платья в пол, что почти каждый сезон присутствуют на показах The Row, или скроенная по косой модель из потертого бархата коллекции «осень-зима 2018» от Rosetta Getty.