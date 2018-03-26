Ещё
Новый сезон в универмаге «Цветной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый сезон в универмаге «Цветной» 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Лиза Сарапина
Как известно, открытие нового сезона в «Цветном» не обходится без нововведений и интересных событий, поэтому в данной статье мы решили сделать для вас обзор важных изменений.
«Рив Гош», который находится на первом этаже универмага, обзаведется своим собственным уголком популярной среди модниц всего мира парфюмерии Le Labo. Кроме того, во всем своем ассортименте предстанет декоративная косметика NYX. Не забудьте заглянуть в Dior: чемпионат по макияжу в апреле — must-see этого сезона.
Без изменений в самом пространстве универмага также не обойдется. В новом сезоне ожидаются несколько поп-апов. Comme des Garçons представит пять линий своей марки: Black, Noir Kei Ninomiya, Tricot, Play и Beatles. За ним последует открытие поп-апа солнцезащитных очков, продукция которого будет насчитывать более пятнадцати ведущих брендов мира. Найдется все: от Gucci до Yohji Yamamoto.
На третьем этаже расположатся CamperLab и 12storeez: первый отличится своей уникальной коллекцией, созданной исключительно для «Цветного», а 12storeez будет радовать своими обновлениями в коллекциях раз в месяц. Помимо них откроется магазин итальянского бренда Liu Jo.
Изменения коснутся и уже имеющихся зон: в Pinko в продажу поступят специальные линии, а Calvin Klein Jeans представит новую коллекцию, созданную под вдохновением от первого показа Рафа Симонса. Для любителей восьмидесятых: непременно загляните в корнер Ash, чтобы приобрести стильные кроссовки Addict.
FashionTime: последние новости
Бренд Sloggi запустил революционную линейку нижнего белья Что будет модно весной 2018 года: тренды нового сезона MBFWRussia: ZA_ZA осень-зима 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала, как моется в бане249
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин3
Самые опасные способы сбросить вес
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение