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Новое имя в моде: Plasticdoom с дождевиками (арт-объектами!) из пластиковых пакетов
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Новое имя в моде: Plasticdoom с дождевиками (арт-объектами!) из пластиковых пакетов 

Собака 54 минуты назад
Фото: Собака
Мы нашли применение вашим пакетам в пакете: московский дизайнер Галина Ларина превращает мусор в грандиозные арт-объекты. Для этого она устанавливает коробки в учебных заведениях и общественных учреждениях, собирает в них полиэтиленовые пакеты, а затем, методом сплавки, делает красочные дождевики, панамы, зонты и рюкзаки. Ее бренд Plasticdoom проповедует осознанное потребление, вторичное использование мусора и разумное отношение к ресурсам природы. «Пакеты тоннами выбрасываются на полигоны свалок во всеми мире, уничтожая экологию почвы и воды, хотя их потенциал может быть использован и переработан несколько раз», — объясняет дизайнер. Первая ее коллекция, показанная в старом ангаре на территории пространства «Хлебозавод», тут же попала на выставку Wearable Expressions в Калифорнии и разошлась среди инфлюэнсеров — к примеру, блогера Марии Вэй и певицы Жени Любич. Купить дождевики как у них можно через Instagram марки, предложив в качестве материалов свои запасы из «Пятерочки» и «Магнита».
будут там до весны #plasticdoom #wearableexpressions #2017 #californiadreaming Публикация от Galina Larina (@galyalarina) 13 Фев 2017 в 12:53 PST
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