Кардашьян в старых кроссовках и носках сравнили с бездомной

Поклонники требуют уволить Канье Уэста за то, что он так плохо одевает жену.

Как известно, рэпер Канье Уэст не только муж Ким Кардашьян , но еще и дизайнер и ее собственный стилист, который считает, что именно он и способствовал успеху Ким. Возможно, когда-то так и было, однако сейчас фанаты Кимберли просят ее отлучить мужа от своего гардероба и нанять настоящего стилиста, потому что смотреть на эту безвкусицу уже нет сил.

Последней каплей для фолловеров Ким стал ее уличный образ, которым девушка похвасталась в Instagram. На ней было худи на пару размеров больше, велосипедные шорты из блестящего латекса, высокие носки в сборку и черные кроссовки, изрядно пыльные и истоптанные. Поклонники Кардашьян пришли в ужас от увиденного и оставили сотни гневных комментариев под снимком.

Многие прямо писали, что Ким в последнее время одевается просто жутко и из некогда красивой женственной девушки превратилась в какую-то бездомную. Другие шутили на тему, что данный наряд Ким — это тот случай, когда ты в средней школе вышла с занятий по гимнастике, а твои штаны украли, и пришлось топать домой в том, что есть. Третьи гадали, какие же романтические чувства связывают Ким с этими нелепыми носками, которые она надевает уже не в первый раз. В одном комментаторы были солидарны: Канье слишком заигрался в дизайнера, его нужно срочно уволить с должности личного стилиста жены и нанять ей профессионала.

Кстати, недавно рэпера постигла очередная модная неудача. Канье вместе с аdidas выпускал одежду под маркой Yeezy, но не продлил ее регистрацию как своего товарного бренда в 2017 году, зато это сделала китайская фирма, и музыкант потерял право производить одежду под этим брендом.

Красавица и чудовище: история любви Венсана Касселя и Тины Кунаки

30 фото звезд, которые не должны были попасть в сеть

Читайте также:

Аршавин, плачь: Барановская стала секс-бомбой

Весенний тренд: Блейк Лайвли показала, как носить клетку

Вот это ножки! Кейт вышла в свет в скинни-джинсах

Актриса размера плюс доказала, что кутюр не только для худых