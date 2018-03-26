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Кира Найтли ждет второго ребенка?
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Кира Найтли ждет второго ребенка? 

Журнал ОК! 2 часа назад
Сегодня, 26 марта, свой день рождения отмечает британская актриса и одна из самых популярных женщин в мире Кира Найтли. Двукратной номинантке на премию «Оскар» исполнилось 33 года.
В поисках темы для материала в честь дня рождения Киры мы наткнулись на ее совместные с мужем Джеймсом Райтоном снимки с показа Chanel, который прошел в рамках Недели моды в Париже в начале марта этого года. И, надо признаться, были удивлены: на мероприятии звезда фильма «Гордость и предубеждение» (Pride & Prejudice) появилась в платье, которое, несмотря на свой объемный фасон и плотную ткань, не скрыло ее округлившийся живот.
Фотография: Getty Кира Найтли и Джеймс Райтон
Оказывается, поклонники актрисы уже давно предположили, что она ждет ребенка, однако СМИ обошли эту тему стороной. «Да она беременна!», «Согласен… кажется, она скрывает свой живот», — такие и другие комментарии оставили пользователи в соцсетях. Напомним, что первую беременность Кира тщательно скрывала, выходя на красные дорожки в таких нарядах, крой которых не позволял разглядеть ее живот. Лишь на церемонии «Золотой глобус» этот фокус уже не прошел — слишком большой и очевидный был срок.
Если предположения верны, то для супругов (сыгравших свадьбу 4 мая 2013 года) ребенок станет вторым. Сейчас они воспитывают двухлетнюю дочь Эди.
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