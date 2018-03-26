Наоми Кэмпбелл признали иконой стиля

Случилось то, что должно было случиться давным-давно: Совет модных дизайнеров Америки объявил о том, что супермодель Наоми Кэмпбелл получит премию Fashion Icon на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards — 2018. Мы-то с вами знаем, что «Черную пантеру» негласно наградили званием иконы стиля задолго до этого момента, но теперь Наоми наконец можно поздравить и официально.

«Для меня большая честь — получить такую награду от CFDA, — говорит Кэмпбелл. — Поскольку я из Лондона, на мой стиль сильно повлияла динамичность уличной культуры, которая постоянно меняется, так же как и музыкальная сцена. Я росла в этой индустрии, и я всегда буду благодарна американским дизайнерам, которые поддерживали меня и отмечали мои успехи на протяжении всей моей карьеры». Наоми, напомним, стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложке журнала Time , и вместе с Кристи Тарлингтон и Линдой Евангелистой вошла в тройку культовых моделей 80-х. Это не говоря уже о том, что на ее счету больше 500 обложек глянцевых журналов!

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