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Наоми Кэмпбелл признали иконой стиля
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Наоми Кэмпбелл признали иконой стиля 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Случилось то, что должно было случиться давным-давно: Совет модных дизайнеров Америки объявил о том, что супермодель Наоми Кэмпбелл получит премию Fashion Icon на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards — 2018. Мы-то с вами знаем, что «Черную пантеру» негласно наградили званием иконы стиля задолго до этого момента, но теперь Наоми наконец можно поздравить и официально.
«Для меня большая честь — получить такую награду от CFDA, — говорит Кэмпбелл. — Поскольку я из Лондона, на мой стиль сильно повлияла динамичность уличной культуры, которая постоянно меняется, так же как и музыкальная сцена. Я росла в этой индустрии, и я всегда буду благодарна американским дизайнерам, которые поддерживали меня и отмечали мои успехи на протяжении всей моей карьеры». Наоми, напомним, стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложке журнала Time, и вместе с Кристи Тарлингтон и Линдой Евангелистой вошла в тройку культовых моделей 80-х. Это не говоря уже о том, что на ее счету больше 500 обложек глянцевых журналов!
Церемония вручения CFDA Fashion Awards 2018 состоится 4 июня 2018 года в Бруклине. Ранее лауреатами премии становились Рианна, Бейонсе, Дэвид Боуи, Фаррелл Уильямс и давняя подруга Наоми — Кейт Мосс, с которой Наоми уже 25 лет как не разлей вода.
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