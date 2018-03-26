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Модный провал: Хайди Клум надела платье-клумбу с декольте
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Модный провал: Хайди Клум надела платье-клумбу с декольте 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Супермодель в очередной раз ошиблась с нарядом и оконфузилась.
Самый известный модный казус, который прославил Хайди как женщину со странным вкусом, случился с ней в 2012 году на премии MTV EMA. Туда звезда явилась в голубом платье с вульгарной шнуровкой. С тех пор уже много воды утекло, но Клум периодически эпатирует публику. Например, в прошлом году на красной ковровой дорожке премии «Эмми-2017» Хайди предстала в платье в греческом стиле с таким глубоким декольте, что продемонстрировала обвисшую грудь. Казалось бы, после таких провалов Клум должна была перестать наступать на собственные грабли, но не тут-то было, на церемонию вручения премии Kids' Choice Awards в Калифорнии она явилась в платье-клубе и вновь с глубоким декольте.
Модные критики даже не могли решить, что их смущает больше: огромные черно-белые розы-фиги, выдающие себя за цветы, на бедрах, вырез, обильно оформленный камнями, или сама ткань платья, похожего на праздничную водолазку.
Удачными в образе оказались только полупрозрачные лодочки на высоком каблуке от Christian Louboutin. Ноги модели смотрелись в них весьма выигрышно, чего нельзя сказать о фигуре в целом. Причудливое платье-клумба увеличило бедра Клум и поглотило талию. Вот что бывает, когда выбираешь наряд, на котором разом собрался весь декор. Только перьев не хватает.
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