С помощью взбудоражившего Интернет платья подтверждена гипотеза о цветовосприятии

При помощи феномена сине-черного или бело-золотого платья, ставшего популярным в Интернете в начале 2015 года, и разработанного алгоритма ученый смог объяснить гипотезу о цветовосприятии. Исследование опубликовано в журнале i-Perception.

Цвет объекта зависит от характеристик света, который на него падает. Чтобы не зависеть от этого, человеческий мозг выработал механизм так называемой хроматической адаптации — способность воспринимать цвет объекта примерно одинаковым при разном освещении. Например, лист белой бумаги мы увидим белым и при свете луны, и в красном свете закатного солнца. Для того, чтобы определить цвет, глаз человека опирается на ахроматические точки — область объекта, которая при текущем освещении не имеет цвета, то есть глаз воспринимает ее в оттенках серого. Мы воспринимаем яркость ахроматических точек и по ним выстраиваем восприятие цвета всего объекта.

Насыщенность и оттенок объекта в человеческом восприятии зависит от ахроматических точек той же яркости, а она, в свою очередь, зависть от яркости и цвета источника цвета. Используя эту гипотезу, Ичиро Курики из Университета Тохоку (Япония) предложил алгоритм, который заставляет человеческий глаз воспринимать цвет изображения тем или иным образом, изменяя параметры его ахроматических точек.

Чтобы проверить, насколько полученный алгоритм хорошо работает, исследователь использовал фотографию платья, которая широко распространилась в Интернете в феврале 2015 года. Некоторые пользователи видели платье бело-золотым, а другие — черно-синим, и из-за этого разгорались длительные споры. Регулируя параметры ахроматических точек, ученый создал серию изменённых изображений платья, симулирующих разное освещение.

Полученные картинки затем показали 15 респондентам. Среди 49 оттенков платья участники выбирали тот вариант, который, по их мнению, совпадает с «оригинальным». Совпадение ответов респондентов с результатами работы алгоритма подтвердили гипотезу о восприятии света с помощью ахроматических точек.

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