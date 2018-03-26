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Татьяна Навка блеснула в роскошных бриллиантовых украшениях на миллион
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Татьяна Навка блеснула в роскошных бриллиантовых украшениях на миллион 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
На стенде Chopard Татьяна Навка особенно отметила уникальные часы Imperiale из белого золота, украшенные рубинами, жемчугом и бриллиантами. Дизайн уникальных часов был вдохновлен короной Екатерины Великой. В мире таких часов всего 8 экземпляров. Кроме того, Навка примерила и последние новинки из ювелирной коллекций Happy Hearts и Happy Dreams, а также новинки из коллекции выского ювелирного искусства.
Идут ли Татьяне роскошные ювелирные украшения? Листай галерею и отвечай в комментариях!
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Фото: архивы пресс-служб
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