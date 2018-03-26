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Что такое хай-нек?
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Что такое хай-нек? 

Я Покупаю 31 минуту назад
Фото: Я Покупаю
Отличительная черта купальника хай-нек — это горловина: она максимально завышена, поэтому вырез спереди совсем небольшой, а сзади может быть средним либо открывать всю спину. Также есть раздельные купальники с лифом хай-нек.
Хай-нек относится к разряду спортивных купальников, идеально подходит для занятий водным спортом или активного отдыха на пляже.
Такой фасон способен зрительно вытянуть фигуру и прикрыть все недостатки, поэтому он подходит всем девушкам — высоким и невысоким, тем, кому хочется скрыть лишнее или, наоборот, подчеркнуть изящный силуэт.
Agent Provocateur
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