Правила минималистичного гардероба

Катарина Кудряшова, стилист, блогер

Эпоха консьюмеризма, то есть бездумного потребления, прошла. Если раньше многие хвалились размерами своих гардеробных, то сейчас, напротив, с гордостью рассуждают о том, как мало им требуется вещей. Покупка ради покупки или как средство от стресса больше не работает: мы стали внимательнее относиться к деньгам, не гнаться за трендами, а перенимать лишь самое интересное и применяемое к своему стилю. В конце концов вечная проблема «нечего надеть» при ломящихся от вещей шкафах надоела уже и их обладательницам — захотелось просто открыть свой гардероб, не задумываясь взять несколько вещей, надеть и пойти на работу, важную встречу или свидание. Отчасти это работает с базовым гардеробом, но он слишком скучный. В этом плане минимализм — разумный компромисс между комфортом базовых вещей и ультрамодными трендами.

3 правила минималистичного гардероба

Королева минимализма Фиби Фило покинула Céline, но мы усвоили продиктованную ею философию: можно одеваться в совершенно обычные классические вещи и выглядеть круто. А это очень важно для жительниц мегаполиса, когда с утра вы идете на работу, днем у вас несколько деловых встреч, а вечером — мероприятие, концерт или встреча с друзьями. Минимализм универсален и уместен в любой ситуации.

Вот несколько правил, которые помогут составить классный минималистичный гардероб.

Классика, но не та Все дело в деталях. Главное — собрать собственный капсульный гардероб, вещи которого легко комбинируются между собой. В этом плане классические вещи — беспроигрышный вариант. А чтобы не превратиться в серую мышь, стоит делать ставку на интересные детали. Например, обычная рубашка в полоску может быть с открытыми плечами, классический жакет — на несколько размеров больше, а футболка — похожей на свитшот и чересчур объемной.

Céline, весна-лето 2018

Ставка на ткани

Хорошие ткани — фетиш всех тех, кто разбирается в моде и имеет собственный стиль, а не пытается слепо следовать трендам. В минимализме принты практически отсутствуют, делается акцент на однотонных материалах. Не секрет, что в разной ткани один и тот же цвет выглядит по-разному. При составлении минималистичных образов игра фактур имеет как раз решающий фактор.

Chloé, Pre Fall 2017

Найдите свой цвет

Чем минималистичнее ваш образ, тем роскошнее должна быть цветовая гамма. Обязательно учитывайте, какие цвета идут именно вам. Если вы сливаетесь с вещами, то рискуете превратиться лишь в тень, а это вряд ли ваша цель. Обычно поклонники минимализма делают ставку на оттенки серого, синего, телесного, белого, черного, пастельные оттенки розового и голубого, а также на более насыщенные радужные оттенки, например красный, зеленый или фиолетовый, которые комбинируют с более спокойными.

Michael Kors Collection, Pre Fall 2017

Модные блогеры, которые любят минимализм

@oraclefox

Австралийский блогер, иллюстратор, фотограф и креативный директор Аманда Шедфорт точно понимает толк в пропорциях, правильных линиях и сочетании цветов. Не верите — посмотрите ее инстаграм.

@theaugustdiaries

Джил Лански так описывает свой блог: здесь европейский шик встречается с утонченностью Западного побережья. Точнее и не скажешь. Ее образы, на первый взгляд, очень простые, но не скучные. Игра цветов и фактур задает им урбанистическое настроение.

@couldihavethat

Саманта Веннерстром — мама очаровательных дочек, которая показывает, что спортивный костюм — это не единственный возможный вариант для тех, кто занимается ребенком. Можно одеваться стильно, даже проводя максимум времени с детьми, не жертвуя при этом собственным комфортом.

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