Сияющая кожа, стрелки и другие тренды макияжа весны-2018

Какой макияж будет в тренде этой весной? В почете здоровый цвет лица и сочные оттенки: сливовые, малиновые, вишневые, коралловые, розово-леденцовые, помидорные, черничные, клубничные…

Сияющая кожа

«Сияющая кожа — значит, здоровая», — подумали визажисты и решили, что если второго эффекта достичь никак не получается, то можно запросто воссоздать его видимость с помощью сияния. Благодаря мерцанию и тотальному увлажнению кожа действительно выглядит намного ровнее, ухоженнее, чище и красивее, чем есть на самом деле. Только не переборщите с хайлайтером, чтобы не выглядеть так, будто вы только что вышли из спортзала, где тренировались до седьмого пота. Легкое сияние коже можно придать с помощью специального увлажняющего крема, тонального средства с парой капель жидкого хайлайтера, и в завершение на зону скул и галочку над верхней губой нанеся капельку увлажняющего масла. Все, кожа супермодели обеспечена, и даже фильтрами в Instagram пользоваться не придется.

Fenty Puma by Rihanna, весна-лето 2018

Prada, весна-лето 2018

А-ля натюрель

Этой весной визажисты предлагают полюбить природный овал лица и максимальную естественность, поэтому о контуринге придется забыть как минимум на полгода. Ровно так же придется отказаться от обилия тональных средств, пудры, корректора и бронзеров. Чтобы кожа выглядела максимально естественно и не создавала впечатления, что, дотронувшись до нее, можно оставить вмятину, как на масляном торте, вместо тональников используйте праймер, BB-крем и в завершение прозрачную минеральную пудру.

Giambattista Valli, весна-лето 2018

Prabal Gurung, весна-лето 2018

Персиковая и розовая гамма

Персиковые и розовые тона будут в фаворе весной 2018 года. Причем эти цвета можно будет использовать не только как помаду и румяна, но и в качестве теней и подводки для глаз. Вы даже можете устроить себе total pink или total peach — слова грубого в свой адрес не услышите, несмотря на кукольность образа. Тем более что оттенков у этих двух весенних и теплых цветов предостаточно, чтобы не быть похожей на Барби или выглядеть так, будто вы собрались на бал-маскарад.

Altuzarra, весна-лето 2018

Isabel Marant, весна-лето 2018

Стразы и глиттер

Глиттер необязательно наносить аккуратно и следить, чтобы блестки не осыпались на нижнее веко или щеки — такая небрежность будет только на руку и создаст эффект модного нынче диско-гранжа. Что касается страз, их можно клеить на веки, под глазами, на скулы, губы, имитировать ими стрелки. В общем, полет фантазии безграничен, только вот не переборщите — все-таки не Новый год по календарю.

Dries Van Noten, весна-лето 2018

Topshop Unique, весна-лето 2018

Ресницы в стиле Твигги

Визажисты советуют ни в коем случае не разделять склеившиеся реснички, еще лучше, если вы будете красить их минимум в 5 слоев, а для максимального эффекта чередовать объемную и удлиняющую тушь. Такие ресницы визуально увеличивают глаза и придают взгляду наивности и мягкости, так что не бойтесь экспериментировать.

Christian Dior, весна-лето 2018

Gucci, весна-лето 2018

Оригинальные стрелки

В весеннем сезоне в тренде стрелки… любые стрелки. Графичные, небрежные, классические, цветные. Можно рисовать стрелки в форме крыла птицы или диаграммы, ограничиться только кончиками или скругленными вариантами. Кстати, вам даже не потребуются все эти замысловатые лайфхаки для идеальных стрелок, как то чайная ложка или кредитная карта, ведь к идеалу стремиться вовсе не обязательно. Играйте с формами и цветами — этой весной все можно.

Fendi, весна-лето 2018

Marc Jacobs, весна-лето 2018

Акцент на нижнем веке

На показах то и дело можно было заметить моделей с подведенным нижним веком. Да, такой вариант подойдет не всем, тем более что так глаза визуально становятся меньше, а взгляд делается томным и мрачным, но все-таки для вечернего макияжа этот акцент будет уместен. Подводите глаза цветным карандашом, серебряным лайнером с заходом во внутренний уголок глаза, черным кайалом по слизистой и заходя на внешнее подвижное веко; растушевывайте тенями, добавляйте накладные ресницы, рисуйте точечки и используйте белую подводку.

J. W. Anderson, весна-лето 2018

Jill Stuart, весна-лето 2018

Яркий макияж глаз

Что сегодня предлагают нам модные показы? Вновь вернуться назад и использовать монотени самых ярких оттенков, которые только можно найти. Причем такой макияж можно использовать, говорят эксперты, не только для вечеринки или безумной фотосессии, но и в повседневной жизни (хотя на последнее решатся, думаем, далеко не все). Оранжевый, синий, зеленый, желтый, голубой, бирюзовый, изумрудный, красный, фиолетовый, фуксия — выбирайте любой! Главное, используйте чистый пигмент и рисуйте широкие линии, не ограничиваясь «золотым правилом» визажа. В общем, вспомните любую продавщицу из 90-х и ее яркие тени, которыми она щедро красила веки вплоть до бровей, и действуйте точно так же.

Marni, весна-лето 2018

Missoni, весна-лето 2018

Глянец на губах

Губы этой весной должны быть сочные, яркие, манящие и глянцевые. Никаких матовых блесков и помад! Только винил, только лак, только глянец. Должно сложиться впечатление, что в губах можно увидеть свое отражение, а пальцы должны скользить по ним, как по холодному металлу. Как добиться идеальной глянцевости? Воспользуйтесь лаком, маслом или глянцевым блеском для губ. Кроме того, вы можете поверх сочного цвета бархатной помады нанести прозрачный блеск или масло — так губы станут насыщенными, объемными и сияющими.

Philosophy di Lorenzo Serafini, весна-лето 2018

Naeem Khan, весна-лето 2018

Прозрачный блеск для губ Девушки, которые не любят красить губы и в принципе не признают яркие цвета, могут выдохнуть: прозрачный блеск или полупрозрачные оттенки тоже в цене. Особенно если речь идет о естественном макияже. Только есть одна важная особенность — блеска на губах должно быть много.

Derek Lam, весна-лето 2018

Pringle of Scotland, весна-лето 2018

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