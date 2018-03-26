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«Выбираю сочувствие»: новый образ Селены Гомес
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«Выбираю сочувствие»: новый образ Селены Гомес 

Журнал ОК! 36 минут назад
В минувшие выходные фотографы заметили поп-исполнительницу Селену Гомес на улицах Калифорнии. 25-летняя артистка возвращалась с воскресной службы в церкви, держа в руке библию. Гомес решила пообедать и прогулятья с подругами.
Селена выбрала для своего времяпрепровождения наряд в стиле total black: объемный свитшот, черные облегающие джинсы, лоферы. Особое внимание привлек свитшот знаменитости, на котором красовалась крупная надпись: «Выбираю сочувствие». Певица убрала волосы за уши с помощью крупных металлических заколок.
Напомним, ранее Селена поддержала шествие в поддержку ограничения оборота оружия в стране.
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