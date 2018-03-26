11 модных образов на весну, подсмотренных в новых лукбуках

На этот раз мы поленились

решили не изобретать велосипед и выцепили для вас готовые идеи весенних аутфитов из свежих дизайнерских лукбуков.

Тренч этой весной — настоящий хит. Так что, смело выбирайте самый яркий и миксуйте с вещами, которые первыми попадутся под руку. Важное замечание от редакции: эффектнее всего цветной плащ смотрится в компании контрастного макси и обуви на плоской подошве.

Portal

С началом нового сезона можно позволить себе что-нибудь непрактичное (красные туфли, как вариант). И если в обычной жизни вы не привыкли к кричащим палитрам, уравновесьте этот яркий акцент помощью кипенно белого.

Portal

Mirstores

Предупреждаем с порога: тема сочетания крупного жакета и джинсов раскрыта уже доброй сотней уличных модниц. Чтобы при таких исходных выглядеть интересно и просто не затеряться в толпе, повяжите вокруг талии широкий пояс.

Mirstores

Karl Lagerfeld

В день, когда особенно распогодится, можно будет вернуться к проверенному временем набору: классической белой футболке, летящей гофрированной юбке и любимым кроссовкам.

Karl Lagerfeld

Poblenou

Достойную партию кроссовкам могут составить не только свободные юбки — структурированные платья тоже годятся на эту роль. По части самих кроссовок, кстати, никаких особых наставлений нет — носите те, которые больше понравятся.

Poblenou

I AM Studio

Благодаря звездам стритстайла униформа больше не вызывает прежнего раздражения, но одним костюмом вы всё равно не отделаетесь. Чтобы смокинг не наскучил вам в ближайшие пару часов, просто добавьте яркую рубашку.

I AM Studio

Loom Moscow

В любом другом месяце, мы, возможно, посоветовали бы вам найти себе еще одно платье на любой случай, но когда в воздухе постепенно начинает пахнуть весной, о такой логике лучше забыть. Вспомните свою самую смелую задумку и больше не ждите удобного момента.

Loom Moscow

Siammsiamm

Офисная классика всегда в хозяйстве пригодится, но не стоит складировать одинаковые вещи. Попытайтесь этой весной найти необычные силуэты: брюки с высокой талией и укороченная рубашка подходят под описание.

Siammsiamm

Soeasy

Еще один способ сделать ваши селфи в рабочем туалете ярче, подобрать в пару к своему строгому жакету цветастую ассиметричную юбку. И да, не стоит недооценивать роль даже самых миниатюрных каблуков.

Soeasy

Topshop

Легко быть заметной в слепящих нарядах, но кроме этого всего, удивить можно и сочетанием диаметрально противоположных принтов. Для пущей уверенности добавьте немного золотистого металлика, а после дайте себе повод выгулять этот модный набор вещичек.

Topshop

Belka

Когда в пару к новой футболке не найдется свободных джинсов, подберите к ней правильную миди-юбку. Последнюю вы, вероятнее всего, отыщите в в деловом гардеробе.

Belka

Главное фото: Belka