11 модных образов на весну, подсмотренных в новых лукбуках 

На этот раз мы поленились
решили не изобретать велосипед и выцепили для вас готовые идеи весенних аутфитов из свежих дизайнерских лукбуков.
Тренч этой весной — настоящий хит. Так что, смело выбирайте самый яркий и миксуйте с вещами, которые первыми попадутся под руку. Важное замечание от редакции: эффектнее всего цветной плащ смотрится в компании контрастного макси и обуви на плоской подошве.
Portal
С началом нового сезона можно позволить себе что-нибудь непрактичное (красные туфли, как вариант). И если в обычной жизни вы не привыкли к кричащим палитрам, уравновесьте этот яркий акцент помощью кипенно белого.
Portal
Mirstores
Предупреждаем с порога: тема сочетания крупного жакета и джинсов раскрыта уже доброй сотней уличных модниц. Чтобы при таких исходных выглядеть интересно и просто не затеряться в толпе, повяжите вокруг талии широкий пояс.
Mirstores
Karl Lagerfeld
В день, когда особенно распогодится, можно будет вернуться к проверенному временем набору: классической белой футболке, летящей гофрированной юбке и любимым кроссовкам.
Karl Lagerfeld
Poblenou
Достойную партию кроссовкам могут составить не только свободные юбки — структурированные платья тоже годятся на эту роль. По части самих кроссовок, кстати, никаких особых наставлений нет — носите те, которые больше понравятся.
Poblenou
I AM Studio
Благодаря звездам стритстайла униформа больше не вызывает прежнего раздражения, но одним костюмом вы всё равно не отделаетесь. Чтобы смокинг не наскучил вам в ближайшие пару часов, просто добавьте яркую рубашку.
I AM Studio
Loom Moscow
В любом другом месяце, мы, возможно, посоветовали бы вам найти себе еще одно платье на любой случай, но когда в воздухе постепенно начинает пахнуть весной, о такой логике лучше забыть. Вспомните свою самую смелую задумку и больше не ждите удобного момента.
Loom Moscow
Siammsiamm
Офисная классика всегда в хозяйстве пригодится, но не стоит складировать одинаковые вещи. Попытайтесь этой весной найти необычные силуэты: брюки с высокой талией и укороченная рубашка подходят под описание.
Siammsiamm
Soeasy
Еще один способ сделать ваши селфи в рабочем туалете ярче, подобрать в пару к своему строгому жакету цветастую ассиметричную юбку. И да, не стоит недооценивать роль даже самых миниатюрных каблуков.
Soeasy
Topshop
Легко быть заметной в слепящих нарядах, но кроме этого всего, удивить можно и сочетанием диаметрально противоположных принтов. Для пущей уверенности добавьте немного золотистого металлика, а после дайте себе повод выгулять этот модный набор вещичек.
Topshop
Belka
Когда в пару к новой футболке не найдется свободных джинсов, подберите к ней правильную миди-юбку. Последнюю вы, вероятнее всего, отыщите в в деловом гардеробе.
Belka
Главное фото: Belka