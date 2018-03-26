А. Радваньска поздравила свою младшую сестру с выпуском коллекции сумок

27-летняя полька Урсула Радваньска , младшая сестра Агнешки Радваньской , которая входила в топ-30 в одиночном разряде, а сейчас занимает место в шестой сотне, потеряв форму после травмы лодыжки, выпустила свою коллекцию сумок.

С запуском коллекции Урсулу поздравила Агнешка, опубликовавшая сообщение в своём «твиттере». «Поздравления моей сестре Урсуле! Я очень впечатлена её коллекцией сумок! Вот моя любимая — называется „Магическая“. Там есть ещё много вещей и для мужчин, и для женщин», — написала Агнешка.