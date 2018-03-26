Ещё
А. Радваньска поздравила свою младшую сестру с выпуском коллекции сумок
Далее:
Читайте также:
Ещё

А. Радваньска поздравила свою младшую сестру с выпуском коллекции сумок 

Чемпионат.com 2 часа назад
27-летняя полька Урсула Радваньска, младшая сестра Агнешки Радваньской, которая входила в топ-30 в одиночном разряде, а сейчас занимает место в шестой сотне, потеряв форму после травмы лодыжки, выпустила свою коллекцию сумок.
С запуском коллекции Урсулу поздравила Агнешка, опубликовавшая сообщение в своём «твиттере». «Поздравления моей сестре Урсуле! Я очень впечатлена её коллекцией сумок! Вот моя любимая — называется „Магическая“. Там есть ещё много вещей и для мужчин, и для женщин», — написала Агнешка.
Напомним, что Радваньска-старшая в Майами обыграла первую ракетку мира, Симону Халеп, и встретится с белоруской Викторией Азаренко.
Чемпионат.com: последние новости
Спортивные хайпы и тренды недели: кроссовки, лекции, популярные новости В Москве пройдёт благотворительный турнир в поддержку людей с синдромом Дауна Трекер RestOn: хочу высыпаться. Качество сна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин4
Самые опасные способы сбросить вес
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки3
6 важных «нельзя» для мам мальчиков2
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение