Спорт высоких достижений

В Базеле завершается ежегодная ювелирно-часовая выставка BaselWorld. Многие марки уделили особое внимание спортивным моделям часов, предназначенным для разных видов активного отдыха: дайвинга, яхтинга, автомобильного и мотоспорта. А также — просто часы для тех, кто любит одеваться в стиле спортивного шика. «Лента.ру» оценила новинки и выбрала самые примечательные из них.

Компания Rolex в нашей стране в большей степени ассоциируется с роскошью, нежели со спортом: золотыми или платиновыми корпусами и браслетами, багетными бриллиантами или цветными сапфирами по безелю и тому подобным. Однако именно Rolex первым, еще в 1967 году, запатентовал гелиевый клапан, призванный спасать дайверские часы от повреждений в декомпрессионной камере после погружения. В 2018 году одной из знаковых новинок компании стали дайверские Rolex Deepsea с переливчатым циферблатом D-blue в популярной линии Oyster. Они впервые оснащены калибром 3235 с запатентованным ходом механизма Chronergy. 44-миллиметровый корпус и браслет новинки выполнены из фирменной стали Oystersteel, запас хода — до 70 часов, а водонепроницаемость — до 3900 метров.

Самые красочные часы новой коллекции — без сомнения, хронограф Oyster Perpetual Cosmograph Daytona в корпусе из розового золота Everose. Традиционную для модели тахиметрическую шкалу на безеле выложили 36 цветными сапфирами багетной огранки. Такие же камни заменяют часовые метки на циферблате. В часах установлен механизм калибра 4130 с особой парамагнитной синей спиралью Parachrom. Запас хода — до трех суток.

Женщинам компания приготовила сюрприз в виде коллекции Oyster Perpetual Datejust 31 с обновленным дизайном корпуса диаметром 31 миллиметр. В числе прочих версий часовщики Rolex предлагает девушкам вариант в корпусе и на браслете из вновь вошедшего в моду желтого золота и циферблатом из натурального малахита. Безель часов выложен 46 бриллиантами классической круглой огранки. Бриллианты украшают и римские цифры VI и IX из желтого золота на циферблате. Притом что это очень модная и женственная модель, ее механизм внушает уважение: это калибр 2236, обладающий, как и мужские Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, сертификатом сверхточного хронометра.

30-летие своего сотрудничества с автогонками Mille Miglia компания Chopard отмечает выпуском хронометра с сертификатом Швейцарского института хронометрии COSC — Mille Miglia 2018 Race Edition — в корпусе диаметром 44 мм из стали (1000 экземпляров) либо из стали и розового золота (100 экземпляров). На темно-сером циферблате bouchonné выделяются белая декалькированная шкала «железная дорога» и такая же разметка тахиметрической шкалы, а также черные арабские цифры с люминесцентным покрытием Superluminova и красное лого гонок Mille Miglia.

В спортивном стиле выдержаны и ювелирные женские часы марки Happy Sport Métiers d’art — четыре эксклюзивные модели с механизмами калибра L. U. C 96.23-L с двумя коаксиальными заводными барабанами, выпущенные лимитированными сериями по 25 экземпляров в каждой. Так, модель Happy Snowflakes выделяется в этой коллекции изысканной белизной и бриллиантовым паважем циферблата в технике snow setting. Циферблат украшает крупная перламутровая снежинка.

Коллекционные часы L. U. C XP Esprit de Fleurier Peony в корпусе из розового золота демонстрируют навыки мастеров художественных ремесел компании Chopard. Детали механизма калибра L. U. C. 96.23-L, открытые взгляду благодаря прозрачной задней крышке, украшены гравировкой Fleurisanne (флерийской гравировкой), а циферблат с монохромным стилизованным изображением пионов (этот мотив появляется в каждой коллекции, это уже стало хорошей традицией Chopard), — в технике декупажа. Коллекционеры уже на низком старте: будет выпущено всего восемь экземпляров модели.

Оплот классического часового дела мануфактура Patek Philippe показала несколько новинок, в частности, новые модели хронографов Ref. 5270 и Ref. 5208 R-001. Первая из них, в 41-миллиметровом платиновом корпусе, оснащена мануфактурным калибром CH 29-535 PS Q с ручным заводом и функцией вечного календаря (этот механизм компания выпускает с 2011 года, в нем реализовано шесть запатентованных инновационных решений). На циферблате оттенка розового золота, обведенном тахиметрической шкалой, размещаются две большие апертуры (день недели и месяц), в положении «6 часов» размещен индикатор лунных фаз.

В механизме однокнопочного хронографа Ref. 5208 R-001 (калибр R CH 27 PS QI) реализованы два классических часовых усложнения: вечный календарь с тремя апертурами в положении «11», «12» и «1 час» и минутный репетир. Механизм заключен в корпус из розового золота диаметром 42 миллиметра. На черном циферблате с белой тахиметрической шкалой выделяются вытянутые золотые часовые метки и золотые двугранные стрелки, дизайн которых напоминает стиль 1960-1970-х годов. Первая версия этих часов также появилась в 2011 году.

Не забыты респектабельной мануфактурой и часто путешествующие бизнесмены и туристы. Для них предназначены часы Ref. 5524R-001 Calatrava Pilot Travel Time с индикацией времени второго часового пояса. Они оснащены механизмом 324 S C FUS с ручным заводом. Механизм заключен в корпус диаметром 42 миллиметра из розового золота. Выбранная зона отмечается белым или синим цветом в особых маленьких апертурах на коричневом циферблате с гильоше «солнечные лучи». Большую модель Ref. 5524R-001 дополняет версия меньшего диаметра Ref. 7234 с аналогичным функционалом. Представители компании предлагают этот дуэт как часы для пары — мужчины и женщины или отца и сына.

В запущенной в прошлом году серии квадратных дайверских часов французская компания Bell & Ross показала новые модели BR03-92 Diver Blue и BR03-92 Diver Bronze. Они стали логичным продолжением коллекции водонепроницаемых часов Hydromax, впервые разработанных в 1997 году, и коллекции BR02, запущенной в 2007 году. Как явствует из названия, у первой новинки безель и циферблат синего цвета, а корпус и безель второй сделаны из бронзы — традиционного материала, из которого кораблестроители прошлого делали корпуса навигационных приборов и рамы иллюминаторов. Часы оснащены механизмом калибра BR-CAL.302 с автоматическим подзаводом и водонепроницаемы до 300 метров.

В 2016 году Bell & Ross впервые показала модель с турбийоном в прозрачном корпусе из лейкосапфира BR-X1 Chronograph Tourbillon Sapphire. В 2018 году эту коллекцию пополнили три новые модели: BR-X1 Chronograph Tourbillon Sapphire Gold, BR-X1 Chronograph Tourbillon Sapphire Blue и BR-X1 Chronograph Tourbillon Sapphire Black. Для каждого из них использован только один тон для окраски всех деталей механизма: платины, мостов, циферблата, стрелок и каретки турбийона.

В женской линии хронометров BR S Diamond Eagle, также запущенной два года назад, появились новые модели в темно-синем, сером, белом и розовом цветах. Корпуса характерной для серии BR01 формы (круг, вписанный в квадрат со скругленными углами) решены в сочетании сатинированной и полированной стали, а оттенок циферблата повторяет оттенок ремешка (есть также вариант со стальным браслетом миланского плетения). Циферблат с гильоше «солнечные лучи» украшают семь бриллиантов, изображающих рисунок созвездия Орла; то же созвездие изображено на задней крышке часов. Есть версии с бриллиантами, обрамляющими круг циферблата, либо без таковых. Корпус и циферблат белой модели, в отличие от трех остальных, выполнены из керамики, из нее же сделан и браслет.

Швейцарская часовая компания Tissot практически все свои знаковые новинки 2018 года посвятила разным видам спорта. Так, модель Tissot Chrono XL Tour de France поддерживает самую, пожалуй, известную даже далеким от спорта людям велогонку «Тур де Франс». Часы оснащены кварцевым механизмом хронографа, заключенным в очень крупный 45-миллиметровый корпус из нержавеющей стали. В дизайне циферблата и кожаного ремешка читается аллюзия на фирменный стиль гонки: для часовых меток и арабских цифр, декора стрелок и декоративной прострочки браслета выбран ярко-желтый цвет ее логотипа.

Часы из лимитированной серии Tissot PRS 516 Alpine созданы по мотивам популярной в 1960-е годы модели PR 516 и посвящены автомобилю Alpine A110. Об их связи с автогонками говорит карбоновый циферблат с счетчиками хронографа, напоминающими дизайн приборной панели гоночной машины. Автоматический механизм ETA Valjoux A05. H31 заключен в 45-миллиметровый корпус из стали. Часы снабжены кожаным ремешком с характерными отверстиями, также отсылающими к стилю автогонок: такие отверстия делались на обтяжке рулевого колеса и перчатках гонщиков. Такой перфорированный ремешок компания Tissot впервые представила в 1962 году.

Наконец, хронограф Tissot T-Race MotoGP посвящен мотогонкам, официальным хронометристом которых выступает швейцарская компания. Часы с корпусе черного цвета с отделкой с золотым покрытием снабжены каучуковыми ремешками. Кнопки хронографа сделаны в стиле кнопок стартера мотоцикла. Лимитированная серия, поставляющаяся в оригинальных футлярах в виде мотошлема, ограничена 8888 экземплярами.