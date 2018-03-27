Антитренды в дениме

Весенне-летний сезон диктует свои модные правила. То, что было в тренде раньше, постепенно уходит на второй план. Давайте разбираться, какие антитренды в дениме ждут нас этой весной.

Джинсовые шорты

Время экстремально коротких шорт из денима наконец-то подошло к концу. И мы несказанно этому рады! Кстати, ты знала, что раньше в коротких шортах могли не пустить в метро или кафе? Почему-то это правило хорошего тона несколько забылось жительницами современных мегаполисов.

Летом мы сплошь и рядом наблюдали девушек в модных (уже когда-то) шортиках, открывающих ягодицы (которые не всегда стоило бы открывать). Сегодня в тренде вестерн и сафари. Если будешь выбирать шорты, обрати внимание на длину. Они должны быть не короче чем до середины бедра. Лучше отдавать предпочтение слегка расклешенным моделям.

Что касается материала, деним — не лучший выбор в принципе. Ему на смену пришла кожа, замша, просто плотный цветной хлопок и даже кружева. Но самый писк сезона — велосипедки. Если твоя фигура идеальна и ты как раз могла себе позволить экстракороткие шорты из денима, самое время сменить их на велосипедки.

Голубые скинни и варенки

В моде насыщенный деним цвета индиго, а вот о «застиранных» голубых джинсах, которые будто бы пошли пятнами, в этом сезоне лучше забыть. Стилисты давно уже отмечают, что такой материал существенно простит и дешевит образ, в отличие от качественно прокрашенного денима. Абсолютным моветоном становятся, конечно же, голубые скинни. Да, иногда даже классика имеет свойство устаревать. Поверь, на полках магазинов ты сможешь найти отличные джинсы других фасонов и расцветок. Впрочем, если не хочешь расставаться со светлыми, выбирай джинсы-мом.

Джинсы с неровным краем

Такие джинсы были горячим трендом осенью 2016 года. На дворе весна-2018, и пришло время постепенно о них забыть. Мы не призываем тебя сразу выбрасывать из шкафа все свои любимые джинсы с асимметричным краем, возможно, через несколько сезонов они вновь вернутся в моду. А пока присмотрись к моделям с бахромой или же просто к классическим джинсам с ровным швом.

Юбки на пуговицах или с вышивкой

Юбки с рядом пуговок уже стали элементом базового гардероба, но это не может стать причиной, почему мы советуем в новом сезоне отложить их на дальнюю полку. Во-первых, такие юбочки уже конкретно всем поднадоели. Мы носим их уже шестой сезон подряд! А во-вторых, дизайнеры придумали уже кое-что поинтереснее, например, в этом сезоне в тренде джинсовые юбки-карандаши. Они отлично впишутся и в деловой гардероб, и подойдут под стиль smart-casual. Кроме того, еще одним антитрендом сезона названа вышивка. Так что юбки и джинсы, расшитые цветами, ананасами и прочими диковинками, пока что тоже откладываем. И обращаемся к спокойным и более классическим вариантам. Или же учимся носить трендовые вещи с лампасами.

Деним с жемчугом

Деним с мелкими (и не только) жемчужинками также попал в наш список антитрендов весны. Заменяем его теми же вещами, что и джинсы с вышивкой. Впрочем, куртки с жемчугом можно смело менять на куртки с граффити и различными принтами из логотипов. Про джинсы и юбки мы такого сказать не можем. Здесь по-прежнему царствует минимализм.