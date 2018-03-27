14-летняя Милли Бобби Браун в «звездном» платье выглядит намного старше своего возраста 

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби к своим 14-ти годам уже добилась мировой популярности. Но не стоит забывать, что актриса — еще совсем юная девушка. Кажется, стилисты Браун об этом забыли, потому что на прошедшем фестивале Paleyfest актриса явно выбрала не очень удачный наряд. Милли Бобби появилась на ковровой дорожке мероприятия в платье, украшенном звездами. И все бы ничего, но наряд, несмотря на его принт, был довольно вызывающим. Платье просвечивалось, обнажая длинные безупречные ноги Милли Бобби. Пожалуй, такая кричащая сексуальность лишь прибавила лишние годы актрисе, но никак не подчеркнула ее юный и прекрасный возраст. Впрочем, сама актриса, кажется, совершенно не смущалась и кокетливо позировала фотографам в разных позах.
А как тебе такой наряд актрисы, нравится?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press