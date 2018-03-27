Ещё
14-летняя Милли Бобби Браун в «звездном» платье выглядит намного старше своего возраста
Далее:
Читайте также:
Ещё

14-летняя Милли Бобби Браун в «звездном» платье выглядит намного старше своего возраста 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби к своим 14-ти годам уже добилась мировой популярности. Но не стоит забывать, что актриса — еще совсем юная девушка. Кажется, стилисты Браун об этом забыли, потому что на прошедшем фестивале Paleyfest актриса явно выбрала не очень удачный наряд. Милли Бобби появилась на ковровой дорожке мероприятия в платье, украшенном звездами. И все бы ничего, но наряд, несмотря на его принт, был довольно вызывающим. Платье просвечивалось, обнажая длинные безупречные ноги Милли Бобби. Пожалуй, такая кричащая сексуальность лишь прибавила лишние годы актрисе, но никак не подчеркнула ее юный и прекрасный возраст. Впрочем, сама актриса, кажется, совершенно не смущалась и кокетливо позировала фотографам в разных позах.
А как тебе такой наряд актрисы, нравится?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
10 вещей, от которых нужно избавиться навсегда, если не хочешь прослыть провинциалкой Томные позы, глубокое декольте и роскошные украшения: Даша Чаруша снялась в рекламе Dzhanelli Jewellery х Poison Drop Сумка Ballin
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин4
Самые опасные способы сбросить вес
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки4
6 важных «нельзя» для мам мальчиков2
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение