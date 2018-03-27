Кети Топурия поскандалила с дочерью

Кети Топурия рассказала Sobesednik.ru о своей коллекции одежды, отношениях с дочерью и Гуфом

Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия уже несколько лет является не только артисткой, но и дизайнером одежды. Недавно солистка группы A’Studio продемонстрировала свою очередную коллекцию в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion week Russia. Корреспонденты Sobesednik.ru побывали на показе Кети и узнали, какую одежду предпочитает сама певица и ее дочь Оливия, а также почему на мероприятие не пришел рэпер Гуф (Алексей Долматов), который на днях в очередной раз подогрел слухи о романе с Топурией.

— В моей новой коллекции много ярких цветов, — рассказывает о своем детище 31-летняя Кети Топурия. — Ведь уже весна! Я этим и вдохновлялась. А еще мы использовали много кожи и джинсы. Поэтому сэкономить не получилось, ведь кожа дорогая. Модели мои стали менее растрепанные. Старею, появляется женственность! У меня все просят, чтобы я наконец-таки сделала мужскую одежду, а я все никак. Я же не профессиональный дизайнер и не разбираюсь в мужском крое. Я очень люблю рубашки, но очень редко их ношу, как надо. Обычно они у меня всегда завязаны где-то на талии. Я ненавижу каблуки. Сегодня вот их надела и уже просто не могу стоять! Мне всегда хочется натянуть на ноги кеды или кроссовки. Может быть, это из-за того, что я запарилась выступать на шпильках на сцене!

— Когда создаете одежду, как представляете своих клиенток? Они обязательно должны быть стройными?

— Я пока не знаю, кто наши клиентки. Вот после показа и посмотрим. А вообще к нам иногда приходят полные женщины и выбирают такие вещи, что у меня просто челюсть отвисает! Я говорю: «Вы уверены, что на свой размер хотите это боди?» Они: «Да!» Я всегда этому радуюсь, эти люди без комплексов.

— Сами как сохраняете свою стройность?

— Да я не особо слежу за фигурой. Нет такого, что я чего-то не ем. После родов у меня все осталось так, как и было до, причем само все сохраняется!

Дочери Кети Топурии Оливии сейчас два годика. Ее артистка родила от уже бывшего мужа — бизнесмена Льва Гейхмана , о разрыве с которым публично объявила осенью прошлого года. Сейчас Кети приписывают роман с 38-летним рэпером Гуфом — он нынче тоже находится в статусе разведенного мужчины.

— Кети, Оливия уже любит модничать, как мама?

— Вы не представляете, какой сегодня был скандал, когда я ей сказала, что поеду на показ и впервые не возьму ее с собой! Вообще, когда она присутствует на мероприятиях, с одной стороны, мне хорошо, но с другой — я очень нервничаю, потому что мне хочется уделить внимание и ей, и другим людям, а это обычно не получается! Сегодня все у меня проходит спокойно, наверное, потому, что Оливии нет. А в вопросе одежды я ей всегда даю волю, она сама подходит к гардеробу и говорит: «Буду надевать это!» Более того, я иногда с ней даже советуюсь, что надеть мне. Я ей говорю: «Мне эти туфли надевать или другие?» И она указывает именно на ту обувь, которая нравится и мне! У Оливии гораздо больше гардероб, чем у меня! Я уже не знаю, куда ее вещи класть, если честно. Ей дарят очень много дорогих, брендовых вещей. Я покупаю только самую необходимую одежду — например теплые вещи, которые не особо красивые.

Буквально недавно рэпер Гуф в очередной раз открыто намекнул на романтические отношения с Кети. Артист прокомментировал одну из фотографий артистки в интернете.

«Это моя девочка», — написал мужчина. Кети же в свою очередь отправила Алексею смайлик в виде поцелуя. Несмотря на такую романтику в сети, нашим журналистам роман с Гуфом Кети так и не подтвердила. Более того, мужчина не был замечен и на показе «своей девочки».

— Алексей сейчас в Израиле, — проинформировала нас артистка. — Но, несмотря на это, он меня во всем всегда поддерживает!