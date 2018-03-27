Ваш бьюти-набор для идеального селфи — кому и что?

Рассказываем, при помощи каких средств можно добиться здорового и ровного цвета кожи, с которым каждое селфи станет идеальным.

Помочь сделать новые весенние фото решила марка Lumene. В этом сезоне бренд снова выпустил любимый многими CC-крем, дополнив коллекцию двумя средствами, которые вместе и по-отдельности сделают кожу ровной, сияющией и помогут скрыть ее несовершенства.

СС крем Nordic Chic

Средство полюбилось многим бьютиголикам за отличную текстуру, хорошую перекрывающую способность и стойкость. Новичкам тональное средство нравится за простоту нанесения и многофункциональность (в составе есть родниковая вода — средство не сушит кожу и позволяет обойтись без консилера). В этой коллекции состав и текстура средства остаются неизменным — новой стала лишь упаковка. СС-крем по-прежнему скрывает даже самые явные недостатки на лице и не выглядит на нем тяжелой маской. А пять оттенков позволят найти свой единственный даже Белоснежкам и смуглым девушкам.

Цена: 1 250 руб.

СС пудра Nordic Chic

У пудры очень необычная формула — в одной упаковке умещаются сразу два средства. Пудра с зеленым пигментом перекроет покраснения, а часть с бежевым пигментом сделает кожу матовой. Бонус — у средства мягкая текстура легкого помола: с помощью этой пудры можно закреплять макияж.

Цена: 1 399 руб.

СС корректоры Nordic Chic

Средство представлено в трех оттенках, которые необходимо использовать по назначению: зеленый — чтобы скрыть покраснения, персиковый — чтобы замаскировать синеву под глазами, а лавандовый — чтобы дополнительно «подсветить» кожу и придать ей здоровое сияние. У средства невесомая текстура, его легко растушевать. Бонус — корректор не выглядит инородным пятном на «голом» лице без тонального средства. Так что если вы поклонник «макияжа без макияжа», средство вам точно понравится. Цена: 1 050 руб.