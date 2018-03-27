Без фотошопа: модель Victoria's Secret поразила обвисшей грудью

Зря она проигнорировала нижнее белье.

Кажется, «ангелы» марки носят нижнее белье только на подиуме. В жизни же они предпочитают обходиться без бюстгальтеров и часто попадают впросак. Например, супермодель Карли Клосс на одной из недавних светских вечеринок появилась в комбинезоне, вырез которого доходил почти до талии и не скрывал ее прелестей. А лифчик она сочла просто ненужным. И — вуаля — оказалось, что грудь супермодели вовсе не такая аппетитная, как на показах нижнего белья. Точнее, она практически отсутствует.

У рыжеволосой бестии Алексины Грэм с размером бюста все в порядке. А вот с упругостью форм, кажется, есть небольшие проблемы. Это стало заметно, когда она прямо на голое тело надела обтягивающую трикотажную кофту-«лапшу».

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Все-таки силу гравитации никто не отменял, и девушкам с аппетитной грудью дополнительная поддержка не помешает, решили поклонники модели. Хотя нельзя не отметить, что Алексина смотрится очень и очень привлекательно.

Напомним, английская модель Алексина Грэм стала «ангелом» Victoria’s Secret только в прошлом году, легко обойдя сотни желающих, проходящих строгий кастинг. Ее шикарная фигура, высокий рост (175 см) и «космическая», как говорят все скауты, внешность покорили всех с первого взгляда.

Недавно ей стукнуло 27 лет — внушительный возраст для модели, но ее карьера продолжает идти в гору. Она принимает участие в Неделях моды, снимается в рекламе известных брендов и является амбассадором L’Oréal Paris. Кстати, именно на съемках для этой косметической марки (вместе с Лумой Гроте и Даутцен Крез) Алексина так неосторожно сверкнула грудью. Хотя… может быть, таков был сценарий? Ведь супермоделям не привыкать появляться на публике в самых разных образах.

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