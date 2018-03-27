Сати Казанова показала большой живот

Сати Казанова выступила в торгово-развлекательном комплексе. Артистка вышла в свет в белом платье, однако драпировка наряда не смогла скрыть внушительный живот.

В рамках шоу «Партийная зона» телеканала МУЗ ТВ выступила популярная исполнительница Сати Казанова. Артистка появилась на сцене в длинном белом платье из струящейся ткани. Наряд был прост и лаконичен — он не сковывал движений и обладал лишь тонким пояском. Завершали образ распущенные длинные темные волосы и яркий макияж.

Певица исполнила несколько своих хитов, запись находится в свободном доступе в интернете. Особо внимательные поклонники приметили выступающий живот у Казановой. Поводом фанатам подумать о беременности артистки послужил обдув на сцене, который придавал образу Сати дополнительную воздушность.

"Ветер" прижимал платье певицы к ее ногам, отчего живот выделялся. «ой Сатишка беременна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «а животик округлился))», «ну точно беременная», «ух ты! да она в положении!», «Ну видно уже животик) Чего скрывать то?» — высказались многочисленные поклонники в социальных сетях.

Отметим, что слухи об интересном положении Сати Казановой появились недавно. Артистка вместе с супругом появилась в свете в наряде, который прикрывал ее округлившийся живот. Плюс в последнее время на своей страничке в Instagram артистка публикует фото, на которых позирует по грудь или в полный рост, но в свободных нарядах.