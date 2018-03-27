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Худшие наряды звезд за прошедшую неделю
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Худшие наряды звезд за прошедшую неделю 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Мелани Браун
У нас было два варианта для нового лука Мел Би: водолаз или инопланетянка. Может, даже два в одном. Но именно в таком наряде певица отправилась на съемки шоу America's Got Talent. Нам интересно, она переоденется перед эфиром или нет?
Кеша
Кеша явно уже всей душой и телом отдыхает на Коачелле. Может, для какого-нибудь другого фестиваля такой наряд тоже подойдет, но длина шортиков нас немного шокировала. Боимся представить, как все это дело выглядит сзади…
Наталия Дайер
Звезда сериала «Очень странные дела» всегда отличалась чувством стиля. Но даже у самых модных бывают промахи. К примеру, это платье с милыми бантиками на плечах больше подходит для праздника в детском саду, чем для официального мероприятия. Особенно, когда тебе 21.
Белла Торн
У нас в редакции закралось подозрение в том, что Белла и ее стилист читают наш журнал. Мы часто рассказываем и про перья, и про красный цвет, и про тотал-луки, и про спорт-шик. Но вот с русским у девушки явно беда: она постоянно все делает не так, как надо. Хотели бы поощрить ее за старания и вспомнили, что в трэшсеттерах в этом месяце она у нас была аж 3 раза…
Джиджи Горджес
Канадка решила действовать по правилу «чем меньше, тем лучше». Минимализм, конечно, мы одобряем, но это не значит, что вместо платья нужно выбирать сетку…
Кэт Грэм
Актриса и певица Кэт Грэм на премию Nickelodeon пришла в длинной и пушистой черной юбке и объемной джинсовке. На фоне всего этого oversize ансамбля голова девушки казалась очень маленькой. Интересно, ее за этот лук облили знаменитой зеленой жижей?
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