Ещё
Пятилетняя девочка из Тюмени открыла показ на столичной неделе моды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетняя девочка из Тюмени открыла показ на столичной неделе моды 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В минувшее воскресенье, 25 марта, в Москве завершилась неделя моды, на которой свои творения публике представили российские дизайнеры. Среди моделей разных возрастов была и маленькая тюменка Каролина Даниленко. В свои пять лет она открыла показ коллекции Today дизайнера Юлии Асютиной. Девочка первой вышла на подиум, что в модельном мире считается очень почётной миссией. — Каролина занимается в школе моделей всего полгода, и уже делает большие успехи. Она не боится выступать перед огромной аудиторией, умеет органично держаться на сцене. Всего из Тюмени в этом показе участвовали 10 детей. Мы до последнего не знали, что первой будет вышагивать по подиуму самая маленькая из них, — рассказала руководитель детской студии Perfect Анна Воронова.
Маленькие тюменки вместе с дизайнером Юлией Асютиной после показа
Для Каролины это был уже не первый выход на знаковом модном показе. Её дебют состоялся в октябре прошлого года: тогда юная модель ездила покорять московскую публику в компании ещё четырёх маленьких тюменских моделей.
Прямо сейчас готовится к отвественному выступлению, но уже на конкурсе «Мисс Россия-2018», другая тюменка —19-летняя Алина Коломойцева. Предлагаем узнать, кто эта девушка, и полюбоваться ее портретными фотоснимками прямо сейчас.
72.ru: последние новости
В Ишиме четырехлетний мальчик сбежал из дома, пока родные спали Бизнес в декрете: тюменка рассказала, как на пошиве шуб заработала больше миллиона рублей Тюменцы поддержали популярный в соцсетях флешмоб 2012vs2018: смотрим, как изменились горожане за шесть лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Веры Брежневой новая молодая соперница8
Лазарев показал видео с сыном и озадачил фанатов3
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки4
Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко
Самые опасные способы сбросить вес
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение