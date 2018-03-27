Пятилетняя девочка из Тюмени открыла показ на столичной неделе моды

В минувшее воскресенье, 25 марта, в Москве завершилась неделя моды, на которой свои творения публике представили российские дизайнеры. Среди моделей разных возрастов была и маленькая тюменка Каролина Даниленко. В свои пять лет она открыла показ коллекции Today дизайнера Юлии Асютиной. Девочка первой вышла на подиум, что в модельном мире считается очень почётной миссией. — Каролина занимается в школе моделей всего полгода, и уже делает большие успехи. Она не боится выступать перед огромной аудиторией, умеет органично держаться на сцене. Всего из Тюмени в этом показе участвовали 10 детей. Мы до последнего не знали, что первой будет вышагивать по подиуму самая маленькая из них, — рассказала руководитель детской студии Perfect Анна Воронова

Маленькие тюменки вместе с дизайнером Юлией Асютиной после показа

Для Каролины это был уже не первый выход на знаковом модном показе. Её дебют состоялся в октябре прошлого года: тогда юная модель ездила покорять московскую публику в компании ещё четырёх маленьких тюменских моделей.

Прямо сейчас готовится к отвественному выступлению, но уже на конкурсе «Мисс Россия-2018», другая тюменка —19-летняя Алина Коломойцева. Предлагаем узнать, кто эта девушка, и полюбоваться ее портретными фотоснимками прямо сейчас.