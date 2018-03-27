Оливия Кук вышла в свет в платье из мусорного пакета

В таком виде актриса пришла на премьеру своего фильма.

На голливудской премьере фантастической ленты «Первому игроку приготовиться» собрались все актеры, занятые в фильме. Но все взгляды приковала к себе Оливия Кук , исполнительница одной из главных ролей. Зрителям она известна по сериалу «Мотель Бейтса».

Оливия появилась на премьере в платье, словно сшитом из мусорного пакета с завязками — схожести не мешал даже интенсивно-красный цвет наряда.

Больше фото — по стрелке

Похоже, «мусорные» платья становятся новым трендом среди селебрити. Например, звезда «Звездных войн» Дейзи Редли на показе «Последних джедаев» появилась в подобном черном платье. Ни асимметричный крой, ни эффектный чокер, ни роскошные дизайнерские туфли ситуацию с нарядом спасти не смогли.

Кейт Уинслет и вовсе пришла в таком наряде на церемонию вручения «Оскара». Кажется, актриса обернулась в первое, что попалось под руку, и вышла в таком виде на красную ковровую дорожку. И не важно, что на самом деле это модное творение вышло из-под рук Ralph Lauren и наверняка стоит недешево.

Кейт Уинслет

Кстати, если вы не против экстравагантности и хотите выглядеть как голливудские модницы, Wday.ru уже делал подробную инструкцию, как сделать оригинальное платье из обычного мешка для мусора. Уверены, оно мало чем будет отличаться от дизайнерских нарядов звезд — по крайней мере, на фото в Instagram. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Срочно купить: 5 странных вещей как у звезд, которые тебе нужны

Модные табу: безвкусные звезды, которые любят нарушать правила

Читайте также:

Аршавин, плачь: Барановская стала секс-бомбой

Кардашьян в старых кроссовках и носках сравнили с бездомной

Весенний тренд: Блейк Лайвли показала, как носить клетку