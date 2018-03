Supreme и Нан Голдин выпустили коллаборацию 

Скейт-марка Supreme и фотохудожница Нан Голдин выпустили совместную коллекцию. Голдин известна своими сериями фотографий, посвященных гендеру и сексуальности. Для коллаборации были использованы ее снимки «Misty and Jimmy Paulette in a taxi, NYC (1991)» («Мисти и Джимми Пулетт в такси, Нью-Йорк») и «Self portrait as a dominatrix, Boston (1977)» («Автопортрет в виде доминатрикс, Бостон»): они появились на худи, футболках, куртках и скейтбордах. Коллекция поступит в продажу 29 марта.