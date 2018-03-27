Ещё
Supreme и Нан Голдин выпустили коллаборацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Supreme и Нан Голдин выпустили коллаборацию 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Скейт-марка Supreme и фотохудожница Нан Голдин выпустили совместную коллекцию. Голдин известна своими сериями фотографий, посвященных гендеру и сексуальности. Для коллаборации были использованы ее снимки «Misty and Jimmy Paulette in a taxi, NYC (1991)» («Мисти и Джимми Пулетт в такси, Нью-Йорк») и «Self portrait as a dominatrix, Boston (1977)» («Автопортрет в виде доминатрикс, Бостон»): они появились на худи, футболках, куртках и скейтбордах. Коллекция поступит в продажу 29 марта.
Дизайнер Supreme Джеймс Джебба был ранее номинирован на премию Американского совета модельеров (CFDA Awards)
The Blueprint: последние новости
Выйдет книга с мемуарами Билла Канингема Koché проведут показ круизной коллекции на борту парома Roberto Cavalli представят мужскую коллекцию на Pitti Uomo
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись36
У Веры Брежневой новая молодая соперница13
Почему вредно запивать еду
Полезен ли 15-минутный сон1
Блюда, которые могут храниться почти вечно2
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение