Образ дня: пышногрудая София Вергара в цветочном платье Oscar de la Renta на премьере нового фильма Стивена Спилберга

На красной — вернее, фиолетовой — дорожке всех затмила актриса и телеведущая София Вергара . 45-летняя красотка уже поймала летнее настроение и в свет вышла в платье Oscar de la Renta с цветочным принтом и открытыми плечами. Несмотря на отсутствие глубокого декольте, платье великолепно подчеркнуло пышную грудь Вергары. Образ София дополнила миниатюрным клатчем и босоножками в тон ему. Роскошные локоны стилист актрисы уложил свободно.

На церемонии Софию Вергару сопровождал супруг Джо Манганьелло , практически не выпускавший избранницу из объятий.

И мы его прекрасно понимаем! А как тебе свежий образ Софии Вергары?

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Фото:Instagram