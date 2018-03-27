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Образ дня: пышногрудая София Вергара в цветочном платье Oscar de la Renta на премьере нового фильма Стивена Спилберга
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Образ дня: пышногрудая София Вергара в цветочном платье Oscar de la Renta на премьере нового фильма Стивена Спилберга 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На красной — вернее, фиолетовой — дорожке всех затмила актриса и телеведущая София Вергара. 45-летняя красотка уже поймала летнее настроение и в свет вышла в платье Oscar de la Renta с цветочным принтом и открытыми плечами. Несмотря на отсутствие глубокого декольте, платье великолепно подчеркнуло пышную грудь Вергары. Образ София дополнила миниатюрным клатчем и босоножками в тон ему. Роскошные локоны стилист актрисы уложил свободно.
На церемонии Софию Вергару сопровождал супруг Джо Манганьелло, практически не выпускавший избранницу из объятий.
И мы его прекрасно понимаем! А как тебе свежий образ Софии Вергары?
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Фото:Instagram
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