Модный провал дня: Шанина Шейк в платье — конфетном фантике пытается прикрыть слишком глубокий разрез неподходящим клатчем

На благотворительный гала-вечер организации amFAR, занимающейся сбором средств для борьбы со СПИДом, Шанина Шейк пришла в экстравагантном платье Galia Lahav, похожем на серебряный конфетный фантик с бантом. Стоит отметить, что специализация Galia Lahav — свадебные платья, причем гораздо более скромные, чем новый наряд Шейк: его разрез оказался настолько высоким, что девушке пришлось весь вечер напряженно прикрывать бедра розовым клатчем Stuart Weitzman. Есть подозрение, что клатч пришлось подбирать в последний момент — он выбивается из look Шанины и заметно «конфликтует» с изумрудными украшениями Lorraine Schwartz.

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Фото:Instagram