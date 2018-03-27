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Стиль Нью-Йорка: Роузи Хантингтон-Уайтли в клетчатом пиджаке оверсайз
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Стиль Нью-Йорка: Роузи Хантингтон-Уайтли в клетчатом пиджаке оверсайз 

Журнал ОК! 55 минут назад
Неделя Роузи Хантингтон-Уайтли началась красиво! Стильно одетая модель привлекла внимание публики и прессы, когда направлялась по делам в Нью-Йорке.
Для выхода она выбрала черные брюки, белую блузку и синее клетчатое пальто. Свой образ она завершила графичными солнцезащитными очками Acne Studios, ультрамодными ботинками-«носками» и наплечной сумкой. В руке она несла также вторую сумку, более массивную, но очевидно, что это было лишь дополнение для удобства.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
Чуть ранее бывшего ангела Victoria's Secret и маму двоих детей сфотографировали в другом образе — синих джинсах и леопардовом пальто Frame с бархатным поясом. Этот образ она также дополнила очками в стиле «кошачий глаз».
Роузи Хантингтон-Уайтли
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