Стиль Нью-Йорка: Роузи Хантингтон-Уайтли в клетчатом пиджаке оверсайз

Неделя Роузи Хантингтон-Уайтли началась красиво! Стильно одетая модель привлекла внимание публики и прессы, когда направлялась по делам в Нью-Йорке.

Для выхода она выбрала черные брюки, белую блузку и синее клетчатое пальто. Свой образ она завершила графичными солнцезащитными очками Acne Studios, ультрамодными ботинками-«носками» и наплечной сумкой. В руке она несла также вторую сумку, более массивную, но очевидно, что это было лишь дополнение для удобства.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Чуть ранее бывшего ангела Victoria's Secret и маму двоих детей сфотографировали в другом образе — синих джинсах и леопардовом пальто Frame с бархатным поясом. Этот образ она также дополнила очками в стиле «кошачий глаз».

Роузи Хантингтон-Уайтли