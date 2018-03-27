Кейт Аптон надела на свадьбу полупрозрачное платье и свела поклонников с ума

Очаровательная Кейт буквально свела с ума миллионы фанатов всего парой фотографий, на которых она появилась в прозрачном платье. Откровенные снимки оценили по достоинству: красотка выглядит просто воплощением девичьей невинности.

Эти фото были сделаны сразу после свадебной церемонии. Кейт сменила традиционное белое платье на полупрозрачную накидку и выглядела в ней просто потрясающе.

Всего за пару суток снимки Аптон собрали несколько сот тысяч лайков. Поклонники явно оценили смелость девушки.

Жаль, конечно, что такая красотка уже замужем.