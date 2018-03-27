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Фитоняшки. Наприседали, однако
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Фитоняшки. Наприседали, однако
Карельские вести
41 минуту назад
Женский форум
В лексиконе современных девушек появилось новое модное слово «наприседала». Только не подумайте ничего пошлого — это про то, как они добились таких роскошных форм. Ну а заодно и новеньких Лексусов с айфонами.
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