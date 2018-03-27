Культовые кроссовки весны 2018: цена вас удивит!

New Balance 574 Кроссовки New Balance 574, цена: от 7 500 руб.

В 2018 году американский бренд решил отпраздновать день рождения знакового силуэта 574 New Balance, выпустив модель в классической серой палитре. Казалось бы, обычные сникерсы, но для поклонников марки это возможность приобщиться к традициям NB. На фоне других модных кроссовок эта модель точно не вызовет неоднозначных комментариев.

Gucci Rhyton Printed

Кроссовки Rhyton Printed Gucci, цена: от 62 500 руб.

Историческая эмблема появилась на новых кроссовках Gucci. С одной стороны, это отсылка к наследию итальянской марки, с другой — явный интерес к одной из тенденций 90-х, выражавшейся в демонстрации лейблов на одежде. Сникерсы сделаны из кожи нежного сливочного оттенка, что помогает им гармонично вписаться в аутфит любой цветовой гаммы.

Raf Simons + Adidas Originals Ozweego III Кроссовки Raf Simons + Adidas Originals Ozweego III, цена: от 19 500 руб.

Придумывая дизайн кроссовок для коллекции весны-лета 2018 года, Раф Симонс явно вдохновлялся практичными армейскими ботинками, которые созданы специально для экстремальных условий. Сочетание черного и фиолетового цветов и комбинация из лакированной кожи и прочной ткани создают трендовый объем и подчеркивают массивный силуэт Ozweego III.

Кроссовки LV Archlight

Кроссовки LV Archlight, цена: от 66 500 руб.

Эти сникерсы сразу после выхода успели появиться в фотосессиях и на обложках крупных глянцевых изданий — примерно так же, как платья с премьерного показа Марии Грации Кьюри. И не зря, ведь футуристический силуэт объединил в себе подошву волнообразной формы и укрупненный выпирающий язычок.

Кроссовки Prada

Кроссовки Prada, цена: от 38 500 руб.

Миучча Прада сумела по-своему интерпретировать моду на так называемую уродливую обувь — и создала белые кожаные кроссовки с тканевой вставкой. Модель получилась достаточно сдержанной, в отличие от хайповых Balenciaga Triple S или Stella McCartney Eclypse. Закругленный мысок, застежка на липучке, необычная подошва — кроссовки Prada, как и полагается трендовым моделям, соответствуют современным требованиям.

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