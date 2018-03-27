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Актриса размера плюс доказала, что кутюр не только для худых
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Актриса размера плюс доказала, что кутюр не только для худых 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Звезда сериала «Американская семейка» пришла на премьеру фильма в роскошном и очень сексуальном полупрозрачном платье.
Знаменитые кутюрье создают роскошные туалеты для богатых, знаменитых и… очень стройных. Однако среди них есть и те, кто готов пойти навстречу звездам с более пышными формами. Может ли пышка выглядеть соблазнительно в платье от-кутюр? Конечно может! И актриса Ариэль Уинтер это доказала на собственном примере.
Ариэль Уинтер
Steven Khalil Couture 2017
На днях звезда была приглашена на одно из киномероприятий. Для него она выбрала полупрозрачное и очень соблазнительное платье модного дома Steven Khalil, специализирующегося на свадебных и вечерних туалетах.
Серебристый наряд подчеркнул сексуальные изгибы и пышную грудь актрисы. Глубокое декольте, длина макси, завышенная линия талия — платье идеально село даже на фигуру размера plus size!
Правда, по задумке дизайнера оно должно немного драпироваться на талии и сидеть свободно в районе груди. Тем не менее мы уверены: наряд смотрелся на Ариэль не хуже, чем на манекенщице, а, может быть, даже лучше!
Модель plus size показала, как должно выглядеть секси-бикини
Роскошно! Актриса с пышной грудью надела «голое» платье
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