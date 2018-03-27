Как выбрать оттенок помады, заглянув себе под рубашку 

На случай, если вы все еще не знаете, какой цвет вам подходит, советуем поскорее это выяснить.
Помады оттенка nude вот уже более пяти лет остаются на пике популярности. Матовая или глянцевая — без разницы, но она должна быть максимально естественной и нейтральной. Модницы со всего мира стараются найти идеальный оттенок nude, но каждый раз им это не удается. Оказывается, ответ был так близок.
Один из экспертов американского топ-шоу The Doctors рассказал простой способ выбрать правильный цвет помады. Доктор Трэвис Сторк рекомендует заглянуть под рубашку и изучить, какого цвета ваши соски. Именно этот оттенок будет идеально смотреться на ваших губах. Также он уверен, что природа знает лучше, какие цветовые гаммы нам подходят идеально.
Кажется, в этом есть какой-то смысл. Многие девушки, посмотревшие ток-шоу и изучившие оттенки своей кожи досконально, писали в комментариях под роликом, что это действительно работает. Советуем и вам попробовать и наконец-то найти идеальный цвет помады!
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